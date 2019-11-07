Артлайф показал новое производство БАДов в Калтае
Так выглядит новый корпус «Артлайфа», который компания по производству биологически активных добавок построила в чистом поле неподалеку от Калтая.
Томская компания «Артлайф» – это один из главных в России производителей биологически активных добавок, продуктов функционального питания и твердых желатиновых капсул.
Новая лаборатория биоинжиниринга занимает площадь более чем в тысячу квадратных метров. Оснащение лаборатории позволяет создавать библиотеки собственных паспортизированных штаммов бактерий, выращивать глубинным способом медицинские грибы, производить микробиологический синтез гиалуроновой кислоты, получать метаболиты и сырье для продуктов функционального питания.
Новый биотехнологический комплекс «Артлайфа» посетила делегация во главе с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Экскурсию по новым производственным помещениям для гостей провел генеральный директор «Артлайфа» Александр Австриевских.
Руководитель «Артлайфа» относится к числу людей, которые представляют сегодня высокотехнологичные компании и в Томске, и в России, и в мире. В целом это уже общероссийская, общемировая компания. Благодаря таким производителям наша область прочно удерживает позиции в пятерке самых развитых регионов России в области инноваций, — сказал Сергей Жвачкин, представляя Александра Австриевских делегации.
Наша задача была выйти за территорию городской среды, освоить новые земли, здесь порядка 20 га, подготовить все инженерные коммуникации. На 12 тысячах квадратных метрах будет работать порядка 10 человек, то есть будет режим онлайн: инспекция, производство, контроль – все автоматическое, без участия человека, — рассказал на экскурсии Александр Австриевских.
Для справки: Компания «Артлайф» производит биологически активные комплексы, продукты специализированного питания, косметические средства, продукты биотехнологий, лекарственные средства, фармацевтическое оборудование, твёрдые и мягкие желатиновые капсулы, шары для пейнтбола и пластиковую тару. Свою продукцию компания поставляет в 26 стран мира и 420 городов.
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