Артлайф показал новое производство БАДов в Калтае

Руководитель «Артлайфа» относится к числу людей, которые представляют сегодня высокотехнологичные компании и в Томске, и в России, и в мире. В целом это уже общероссийская, общемировая компания. Благодаря таким производителям наша область прочно удерживает позиции в пятерке самых развитых регионов России в области инноваций, — сказал Сергей Жвачкин, представляя Александра Австриевских делегации.