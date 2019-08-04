Арт-группа «Сну-Сну» представит экспозицию «Тренди-Бренди»

Томичи смогут увидеть на реставрационной площадке Мурашов Центра выставку томской арт-группы «Сну-сну» под названием «Тренди-Бренди». Об этом сообщают организаторы на странице «ВКонтакте» .

Бренд сивой кобылы, бренд сивой кобылы, и даже бренд сивой кобылы, как только не называют всеобщее увлечение продукцией модных производителей. Так ли это опасно для среднего россиянина? В своем проекте мы пытаемся выяснить подноготную этого важного социального процесса, — из сообщения арт-группы «Сну-сну».

В экспозиции будет представлено 25 фотографий и четыре объекта. Откроется экспозиция в субботу, 3 августа, на Крылова, 5 в 18.00.

По словам организаторов, выставка пройдет под открытым небом, томичи смогут посмотреть арт-объекты в течение выходных.