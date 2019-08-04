Арт-группа «Сну-Сну» представит экспозицию «Тренди-Бренди»
Томичи смогут увидеть на реставрационной площадке Мурашов Центра выставку томской арт-группы «Сну-сну» под названием «Тренди-Бренди». Об этом сообщают организаторы на странице «ВКонтакте».
Бренд сивой кобылы, бренд сивой кобылы, и даже бренд сивой кобылы, как только не называют всеобщее увлечение продукцией модных производителей. Так ли это опасно для среднего россиянина? В своем проекте мы пытаемся выяснить подноготную этого важного социального процесса, — из сообщения арт-группы «Сну-сну».
В экспозиции будет представлено 25 фотографий и четыре объекта. Откроется экспозиция в субботу, 3 августа, на Крылова, 5 в 18.00.
По словам организаторов, выставка пройдет под открытым небом, томичи смогут посмотреть арт-объекты в течение выходных.
Напомним, арт-группа «Сну-сну» известна провокационными акциями и перформансами. Недавно на фестивале молодого искусства «Вокруг_4.0» арт-группа представила публике перформанс «Последний смех без причины».
В прошлом году томская арт-группа показала авторскую коллекцию смирительных рубашек.
После объявления о блокировке Telegram участники арт-группы катали «ком надзора», в разгар дебатов о строительстве часовни на Ново-Соборной площади устраивали там «чесовню», а также организовывали в Томске «забег Саакашвили».
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