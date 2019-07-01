Археологи ТГУ выяснили, что алтайцы обрабатывали железо до Великого переселения народов

Археологи ТГУ исследовали железоплавильные печи в Горном Алтае и выяснили, что местные жители обрабатывали этот металл за 300-400 лет до Великого переселения народов . Ранее считалось, что печи появились на Алтае вместе с кочевниками из Юго-Восточной Азии.

В 1970-1980-х годах ученые нашли в Горном Алтае 15 печей кош-агачского типа. Это крупнейшие для того времени печи во всей Центральной Азии. Археологии связали их появление в регионе с первым Тюркским каганатом, и после этого технологии обработки металла в Горном Алтае не велись 40 лет.





В 2018 году ученые ТГУ нашли хорошо сохранившиеся железоплавильные печи на берегу реки Куяхтанар. Благодаря состоянию печей археологи полностью восстановили их конструкцию и разобрались в технологии выплавки.