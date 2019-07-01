Археологи ТГУ выяснили, что алтайцы обрабатывали железо до Великого переселения народов

Археологи ТГУ исследовали железоплавильные печи в Горном Алтае и выяснили, что местные жители обрабатывали этот металл за 300-400 лет до Великого переселения народов. Ранее считалось, что печи появились на Алтае вместе с кочевниками из Юго-Восточной Азии.
В 1970-1980-х годах ученые нашли в Горном Алтае 15 печей кош-агачского типа. Это крупнейшие для того времени печи во всей Центральной Азии. Археологии связали их появление в регионе с первым Тюркским каганатом, и после этого технологии обработки металла в Горном Алтае не велись 40 лет.
В 2018 году ученые ТГУ нашли хорошо сохранившиеся железоплавильные печи на берегу реки Куяхтанар. Благодаря состоянию печей археологи полностью восстановили их конструкцию и разобрались в технологии выплавки.
Проведенная работа позволила провести переоценку дат возникновения печей данного типа на Алтае, — цитирует пресс-служба ТГУ сотрудника Лаборатории социально-антропологических исследований ТГУ Евгения Водясова. — Радиоуглеродные даты показали, что печи кош-агачского типа появились уже в III-IV вв. нашей эры. Очень похожие печи встречаются позднее в Юго-Восточной Азии. Это переворот представлений о развитии металлургии. Раз такие сложные и производительные печи появились на Алтае раньше, чем в Юго-Восточной Азии, то теперь нужно переосмысливать существующие представления о распространении технологий. В этом нам могут очень помочь исследования на пограничных российскому Алтаю территориях Монголии, Казахстана и Китая.
За одну плавку в печах кош-агачского типа можно было получить кусок железа весом около тонны. Для создания печи древние алтайцы расходовали 1500 кг глины и каменные плиты весом 1200 кг.
Результаты исследований томские ученые представили на международной конференции в Венгрии. Доклады получили высокие оценки, а археологи — предложение создания совместных исследовательских проектов. В ходе дальнейших исследований сотрудники ТГУ планируют найти место, где обрабатывали полученные куски железа, и древнюю кузницу.