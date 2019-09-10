Арестованные в Томске после пикетов активисты получили по 10 суток и штраф

Активисты Дарья Полюдова и Кирилл Котов, которых задержали 8 сентября в Томске после пикетов о бойкоте выборов, по итогам суда получили по 10 суток ареста за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». А Игорь Кузнецов, которому вменяли организацию акции, получил штраф в 25 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Апология протеста».
«Указанные в протоколе действия Дарьи, не могут образовать состав правонарушения в соответствии с пунктом 33 Пленума ВС РФ от 26.06.2018», — отметили правозащитники «Апологии протеста».
Ранее мы сообщали, что активистов задержали с 8 на 9 сентября на площади у вокзала Томск I. На плакатах и флагах активистов было написано: «Долой империализм Москвы и Пекина», «Бойкот выборам» и «Левое сопротивление». Как рассказал один из участников Игорь Кузнецов в своем посте на Facebook, полиция применила силу при задержании и отправила активистов в Кировский РОВД.
«Кирилла и Дашу задержали жестко, — пишет Игорь Кузнецов. — Кириллу скрутили руки и прижали к дереву, Даше кричали: «Убери телефон!». Она возмутились, тогда ее трое повалили на землю и стали жестко выкручивать руки. Даша кричала, ей было больно. Мой друг томич Владимир Колесников успел нас сфотографировать. Нас «срисовали» на привокзальной площади Томска I, где мы сфотались у памятника Кононову. Дарью и Кирилла, возможно, задержат или арестуют», — рассказал Игорь Кузнецов.
Одного участника пикета отпустили утром. Остальных задержали до суда. На него составили административное правонарушение за несанкционированное проведения пикета (по ч. 2. ст. 20.2 КоАП РФ).
Как сообщает «Апология протеста», вчера Кировский районный суд не принял дело к рассмотрению.
Отметим, левая активистка Дарья Полюдова известна участием в подготовке «Марша за федерализацию Кубани», за это в 2015 году она была осуждена и она провела два года в колонии-поселении. Она стала первой в России обвиняемой по «сепаратистской» статье УК РФ.
Напомним, 8 сентября в России был единый день голосования. В Томской области в этот день прошли довыборы в областную Думу, выборы муниципальных депутатов и глав.