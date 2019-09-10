Арестованные в Томске после пикетов активисты получили по 10 суток и штраф

Активисты Дарья Полюдова и Кирилл Котов, которых задержали 8 сентября в Томске после пикетов о бойкоте выборов, по итогам суда получили по 10 суток ареста за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». А Игорь Кузнецов, которому вменяли организацию акции, получил штраф в 25 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Апология протеста».





«Указанные в протоколе действия Дарьи, не могут образовать состав правонарушения в соответствии с пунктом 33 Пленума ВС РФ от 26.06.2018», — отметили правозащитники «Апологии протеста».





Ранее мы сообщали, что активистов задержали с 8 на 9 сентября на площади у вокзала Томск I. На плакатах и флагах активистов было написано: «Долой империализм Москвы и Пекина», «Бойкот выборам» и «Левое сопротивление». Как рассказал один из участников Игорь Кузнецов в своем посте на Facebook, полиция применила силу при задержании и отправила активистов в Кировский РОВД.