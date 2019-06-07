АНРИ: причина преследования Ивана Голунова — профессиональная деятельность

В новейшей российской истории есть примеры, когда подобные обвинения, возникшие при странных обстоятельствах, являлись очевидным инструментом расправы с неугодными. АНРИ считает настоящей причиной преследования Ивана Голунова его профессиональную деятельность. Мы обращаемся ко всем общественным организациям и неравнодушным гражданам с призывом держать в поле зрения происходящее с журналистом. Только пристальное внимание к ситуации, только максимальное информирование о ней будут способствовать его скорейшему освобождению. Мы передаем нашу поддержку Ивану Голунову, его друзьям и коллегам, близким. Мы уверены, что справедливость восторжествует.

В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщает издание.





По информации МВД в отношении Ивана возбуждено уголовное дело, его подозревают в попытке сбыта наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ). За распространение наркотиков корреспонденту грозит 10 лет заключения.





Корреспондент специализируется на расследованиях, он публиковал материалы о том, как микрофинансовые организации отбирают жилье у должников, о рынке ритуальных услуг Москвы и т.д.





«Он дотошный, честный и беспристрастный журналист. Вне работы Ваня — один из самых порядочных людей среди всех, кого мы знаем, — пишут на сайте издания генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков. Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами».





Сейчас профсоюз журналистов собирает подписи за освобождение Ивана Голунова.





Редакция ТВ2 выражает поддержку Ивану Голунову.