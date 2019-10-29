Ангар и склад с 3,5 тоннами дизтоплива загорелись ночью в поселке Томского района

В результате обгорела обрешетка крыши ангара на площади 50 кв. м, обгорели стены и крыша брусового строения, — говорится в сообщении. — Из ангара пожарные эвакуировали семь баллонов с пропаном, четыре кислородных и один ацетиленовый. Из сарая спасены две свиньи, 20 кур, две утки. Также спасатели не допустили возгорания бочек с топливом в пристройке.