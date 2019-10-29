Ангар и склад с 3,5 тоннами дизтоплива загорелись ночью в поселке Томского района
Каркасный ангар и пристроенный к нему склад дизтоплива загорелись ночью 29 октября в поселке Рассвет Томского района. Общая площадь пожара составила 320 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в поселке поступило в 2:24. Горел ангар с ленточной пилой и пристроенное к нему здание, в котором хранились 17 двухсотлитровых бочек дизельного топлива. К моменту прибытия пожарных горели ангар, склад, а также сарай и деревянная баня, стоящие вблизи.
В результате обгорела обрешетка крыши ангара на площади 50 кв. м, обгорели стены и крыша брусового строения, — говорится в сообщении. — Из ангара пожарные эвакуировали семь баллонов с пропаном, четыре кислородных и один ацетиленовый. Из сарая спасены две свиньи, 20 кур, две утки. Также спасатели не допустили возгорания бочек с топливом в пристройке.
Пожар тушили силами 19 человек и пяти единиц техники, прибывших из села Александровского. Причина возгорания устанавливается.
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