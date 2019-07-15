Анестезиолог Молчановской больницы: у нас сломался аппарат для наркоза

В редакцию ТВ2 обратились жители села Молчаново. В их районной больнице сломался наркозный аппарат, который позволяет делать операции. Теперь жителей Молчановского района отправляют оперироваться в Томск или Кривошеино.

Наркозно-дыхательный аппарат медики применяют для общей анестезии при хирургическом вмешательстве. Аппарат помогает поддерживать вентиляцию легких с подачей наркозных газов. Небольшая поломка в работе устройства может вызвать серьезные последствия для пациента.

Когда я заметил мелкие неисправности, написал служебную записку о поломке аппарата. Это было еще в феврале 2019 года, — рассказал врач–анестезиолог молчановской больницы Евгений Музыченко.

По словам анестезиолога, три недели назад аппарат и вовсе перестал работать.





«Наркозный аппарат старый, к нам в больницу он попал 10 лет назад в б/у состоянии, – отметил Евгений Музыченко. – На днях приезжал медтехник. Сказал, что аппарат ремонту не подлежит. На него даже не выпускают запчасти. Любая операция с эпидуральной или спинальной анестезией подразумевает возможность перехода на ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и общий наркоз. По-честному, мы не можем вообще делать никакие операции без этого аппарата. Мы можем проводить небольшие хирургические вмешательства. Есть внутривенные наркозы, но, даже в этом случае, могут случиться осложнения, где понадобится наркозный аппарат. Если возникла экстренная ситуация, например, угроза жизни, мы можем провести операцию. У нас есть обычные палатные аппараты ИВЛ».





На наркозном аппарате с мелкими неисправностями в молчановской больнице делали операции на протяжении пяти месяцев. Сейчас плановую операцию жителям молчановского района предлагают сделать в Кривошеинской районной больнице. Если пациенту требуется провести операцию на высокотехнологичном оборудовании, то его отправляют в Томск.





«Я уже выбрал новый наркозный аппарат за 1, 5 млн. рублей. Но взять и купить его сложно, нужно выиграть тендер на покупку медтехники. Это все очень длительные процедуры», — прокомментировал ТВ2 Евгений Музыченко.





По словам врача, когда будет новый аппарат в молчановской больнице, неизвестно. Медики, когда не могут провести операцию, просто пишут служебные записки, чтобы снять с себя ответственность.





Редакция ТВ2 обратилась в Департамент здравоохранения Томской области, где нам пояснили, что наркозный аппарат отремонтировали. Медики с его помощью уже прооперировали пациента.