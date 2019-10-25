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25 октября,
2019
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Андрей Рублев победил в теннисном турнире АТР Москва

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В воскресенье случилось дежавю для седьмого сеяного Адриана Маннарино в финале Кубка Кремля. Второй год подряд француз упускает титул ATP Moscow, в этот раз шестому сеяному Андрею Рублеву. Россиянин победил за 63 минуты со счетом 6:4, 6:0 в свой 22-й день рождения. Все грядущие матчи можно увидеть в прямом эфире на официальном сайте 1х Бет, воспользовавшись приветственным бонус-кодом.

Андрей Рублев победил в теннисном турнире АТР Москва
Фото: со страницы Андрея Рублева vkontakte

Рублев не мог выиграть чемпионат в Москве с шести предыдущих попыток, но в этот раз он взял свой второй титул ATP Tour и стал девятым русским, победившим в этом турнире. В этом сезоне Рублев выиграл 19 из 25 матчей и впервые попал в топ-25 рейтинга ATP.

Я не могу подобрать слова! Эта победа бесценна для меня, – сказал Рублев. – Я вырос на этом турнире. Провел все детство на Кубке ВТБ Кремля. Я буду помнить эту победу долгие годы и надеюсь, что буду играть в этом турнире еще не раз.

Стабильная игра привела Маннарино в финал, за весь турнир он не проиграл ни одного сета и только в финальной игре уступил Рублеву. В первой игре Маннарино допустил одну ошибку с ударом справа и удержал свое небольшое преимущество, чтобы вырваться вперед. Рублев отлично выдерживал длительные передачи с задней линии, при этом не теряя силу и выдержку. Он контролировал очки, успевая выполнить завершающий удар при каждой возможности.


Второй сет стал односторонним движением, поскольку Маннарино продолжал совершать невынужденные ошибки. Рублев потерял всего три очка. Величина момента расслабила россиянина, и он допустил пару двойных ошибок. Тем временем в Томске началось голосование за места благоустройства.


Несмотря на проигрыш, у Маннарино солидные результаты во второй половине сезона. Он занял второе место в прошлом месяце в ATP Чжухай, уступив Де Минору, и получил свой первый титул в июне этого года в ATP Хертогенбосх.

Это еще одна замечательная неделя в Москве. Мне всегда нравится участвовать в этом турнире, – сказал Маннарино. – Это была очень хорошая игра.

Рублев заработал 250 очков рейтинга ATP и 144 830 $. Маннарино набрал 150 очков и 78 310 $.


Оба игрока будут соревноваться на следующей неделе в ATP Вена: Рублев с канадцем Феликсом Оже-Альясимом, а Маннарино с американцем Сэмом Куэрри.



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