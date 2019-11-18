Андрей Лошак прочитает томичам лекцию об истории Рунета

21-24 ноября в Томске будет работать команда просветительского проекта по медиаграмотности «The Earth Is Flat – Как читать медиа?». Проект объехал почти всю Россию — от Калининграда до Владивостока — и завершает этот год в Сибири.





В команду «The Earth Is Flat – Как читать медиа?» входят преподаватели лучших московских вузов, медиаэксперты, продюсеры, операторы и аниматоры. В Томске будут организованы две публичные лекции, видеолекция для студентов ТГУ, воркшоп по медиаграмотности для подростков (из-за высокого спроса регистрация уже закрыта) и тренинг для учителей и преподавателей вузов.