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18 ноября,
2019
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Новости

Андрей Лошак прочитает томичам лекцию об истории Рунета

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

21-24 ноября в Томске будет работать команда просветительского проекта по медиаграмотности «The Earth Is Flat – Как читать медиа?». Проект объехал почти всю Россию — от Калининграда до Владивостока — и завершает этот год в Сибири.


В команду «The Earth Is Flat – Как читать медиа?» входят преподаватели лучших московских вузов, медиаэксперты, продюсеры, операторы и аниматоры. В Томске будут организованы две публичные лекции, видеолекция для студентов ТГУ, воркшоп по медиаграмотности для подростков (из-за высокого спроса регистрация уже закрыта) и тренинг для учителей и преподавателей вузов.

Екатерина Сивякова
Екатерина Сивякова
Фото: с сайта howtoreadmedia.ru

Преподаватель факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, медиаэксперт проекта Екатерина Сивякова 22 ноября в 17:00 выступит с лекцией «Как делать медиа со студентами: 10 уроков, которые я выучила» в Научной библиотеке ТГУ. Зарегистрироваться на событие можно тут.

Андрей Лошак
Андрей Лошак
Фото: с сайта howtoreadmedia.ru

23 ноября в 16:00 известный журналист и документалист Андрей Лошак представит в культурном пространстве FLAT свой новый документальный сериал «Холивар. История Рунета». После этого состоится дискуссия о Рунете и Ютьюбе. Регистрация на событие здесь.


Вход на все мероприятия свободный, но необходима регистрация, так как количество мест ограничено.

«The Earth Is Flat - Kак читать медиа?» совместный проект Гёте-Института в Москве и портала COLTA.RU. Проект, направленный на развитие медиаграмотности и критического мышления, охватывает 15 регионов России и предусматривает цикл публичных лекций для всех, кого интересует современная медиакоммуникация, серию мастер-классов по развитию медиаграмотности у подростков и учителей и онлайн-мероприятия для студентов медийных и гуманитарных специальностей. Реализуется при поддержке Европейского cоюза.

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