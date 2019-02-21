Андрей Кнорр: в этом году запахов будет меньше

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр рассказал сегодня журналистам об итогах поисков источника зловония в Томске лета 2018 года. Он посетовал, что из-за того неприятного запаха наш регион потерял три позиции в экологическом рейтинге Зеленого патруля.

Мы определили 24 источника неприятного запаха в Томске. Они занесены в ГИС-систему для контроля источников зловония. Эта система доступна для населения. Заслушиваем на каждом заседании тех, кто портит воздух, как они собираются влиять на ситуацию. Мы планируем дооснастить три станции по газам и приобрести одну лабораторию, которая могла бы контролировать и анализировать ситуацию в жаркие дни, — рассказал он на пресс-конференции.

Замгубернатора заверил журналистов, что исследования по неприятным запахам продолжатся и этим летом. По мнению Андрея Кнорра это работа не быстрая и на нее может уйти 2-3 года. Часть предприятий, по его словам, уже запланировали свыше 300 млн рублей на приобретение новой техники, которая бы позволила уменьшить вонь в городе.«Я предполагаю, что уже в этом году запахов будет меньше», — подвел итог заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.