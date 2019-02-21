Андрей Кнорр: в этом году запахов будет меньше

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр рассказал сегодня журналистам об итогах поисков источника зловония в Томске лета 2018 года. Он посетовал, что из-за того неприятного запаха наш регион потерял три позиции в экологическом рейтинге Зеленого патруля.
Замгубернатора заверил журналистов, что исследования по неприятным запахам продолжатся и этим летом. По мнению Андрея Кнорра это работа не быстрая и на нее может уйти 2-3 года. Часть предприятий, по его словам, уже запланировали свыше 300 млн рублей на приобретение новой техники, которая бы позволила уменьшить вонь в городе.«Я предполагаю, что уже в этом году запахов будет меньше», — подвел итог заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
Напомним, что поиски источников зловония в Томске вела и Аграрная группа. Более того, она объявила тогда награду в миллион рублей для тех, кто найдет причины неприятных запахов.