Добрые новости
21 февраля,
2019
1
фото
Новости

Андрей Кнорр: в этом году запахов будет меньше

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр рассказал сегодня журналистам об итогах поисков источника зловония в Томске лета 2018 года. Он посетовал, что из-за того неприятного запаха наш регион потерял три позиции в экологическом рейтинге Зеленого патруля.

Андрей Кнорр: в этом году запахов будет меньше
Фото: ТВ2

Мы определили 24 источника неприятного запаха в Томске. Они занесены в ГИС-систему для контроля источников зловония. Эта система доступна для населения. Заслушиваем на каждом заседании тех, кто портит воздух, как они собираются влиять на ситуацию.
Мы планируем дооснастить три станции по газам и приобрести одну лабораторию, которая могла бы контролировать и анализировать ситуацию в жаркие дни, — рассказал он на пресс-конференции.

Замгубернатора заверил журналистов, что исследования по неприятным запахам продолжатся и этим летом. По мнению Андрея Кнорра это работа не быстрая и на нее может уйти 2-3 года. Часть предприятий, по его словам, уже запланировали свыше 300 млн рублей на приобретение новой техники, которая бы позволила уменьшить вонь в городе.«Я предполагаю, что уже в этом году запахов будет меньше», — подвел итог заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Напомним, что поиски источников зловония в Томске вела и Аграрная группа. Более того, она объявила тогда награду в миллион рублей для тех, кто найдет причины неприятных запахов.

Ссылки по теме:

Андрей Тютюшев: о запахах в Томске, пользе санкций и проекте благоустройства Буфф-сада

11,6 га полей под Томском завалены свиным навозом и куриным пометом

«Сибирская аграрная группа» показала и рассказала об источниках запаха в Томске

Миллион рублей за источник вони

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.