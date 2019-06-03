Аналоговое телевидение отключили в Томской области

Третьего июня Томская область и еще 35 регионов России перешли на цифровое вещание. Теперь все трансляции федеральных телеканалов в регионе доступны только в цифровом формате. На аналоговых частотах центрального телевидения в течение недели будет доступна лишь видеоинструкция по приему нового ТВ-формата.

«В понедельник все жители Томской области получают доступ к 20 общедоступным бесплатным телеканалам, и это настоящая революция. Наша задача — чтобы все без исключения жители городов и районов были проинформированы, какое оборудование необходимо для приема цифрового сигнала», — говорил ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





Обратиться за помощью волонтеров в настройке оборудования для цифрового ТВ или узнать о мерах социальной поддержки в данной сфере жители Томской области могут по многоканальному телефону региональной горячей линии 8 (3822) 60-29-29. С 1 по 15 июня по этому телефону будут работать 15 операторов МФЦ с 9 до 21 часа без перерыва и выходных.





Эфирные трансляции 20 бесплатных цифровых телеканалов доступны почти 98 % населения Томской области, еще 2 % жителей региона могут смотреть их через спутник. Для помощи в покупке и установке этого оборудования малообеспеченным жителям территорий вне зоны охвата «цифры» из регионального бюджета губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 30 млн рублей.