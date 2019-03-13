Аналитики: в Томской области высокая вероятность мусорных протестов
Вероятность возникновения мусорных протестов в Томской области оценивается в 59%. К таким выводам пришла группа Wasteconsulting, представившая рейтинг «мусорной напряженности» в регионах РФ, разработанный при участии экспертов РАНХиГС.
«Цель индекса — информировать органы власти и общество об управленческих и политических рисках, препятствующих созданию в стране экономики замкнутого цикла. В красной зоне — те регионы, где риск возникновения мусорной напряженности критический. В желтой зоне — те регионы, где риск возникновения мусорных протестов высокий. В зеленой зоне — регионы с низкой вероятностью мусорных протестов», — объясняют составители рейтинга.
На 1 марта в красную зону, где риск возникновения проблем при переходе на новую систему обращения с отходами является критическим, попали 13 субъектов Федерации. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (73%), Свердловская (70%) и Вологодская области (68%).
Томская область занимает первую строчку в желтой зоне. В зеленой зоне три региона — Кабардино-Балкария, Приморский и Забайкальский края.
С 1 января 2019 года в России запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. На сегодняшний день заключено восемь договоров с операторами по сбору мусора, которые будут обслуживать 20 муниципальных образований региона.
В Томске победителем конкурса стало «Спецавтохозяйство». Однако компания «Экмо» оспорила это. Антимонопольщики приняли решение аннулировать результаты торгов и провести их заново. Власти подали на антимонопольный орган в суд и добились признания итогов.
Томской области на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами до 2024 года выделят 1,5 млрд рублей. На эти деньги будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и более десятка полигонов. Так, уже к концу 2019 года планируют запустить два новых полигона ТКО.
Ранее мы рассказывали, сколько теперь будут платить жители региона за вывоз и захоронение мусора. Жители сельских территорий стали жаловаться на высокие тарифы на вывоз мусора, особенно для частных домов с печным отоплением. Кроме того, многодетные семьи отмечают, что вынуждены отдавать за вывоз мусора все детское пособие.
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