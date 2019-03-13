Аналитики: в Томской области высокая вероятность мусорных протестов

Вероятность возникновения мусорных протестов в Томской области оценивается в 59%. К таким выводам пришла группа Wasteconsulting, представившая рейтинг «мусорной напряженности» в регионах РФ, разработанный при участии экспертов РАНХиГС.

«Цель индекса — информировать органы власти и общество об управленческих и политических рисках, препятствующих созданию в стране экономики замкнутого цикла. В красной зоне — те регионы, где риск возникновения мусорной напряженности критический. В желтой зоне — те регионы, где риск возникновения мусорных протестов высокий. В зеленой зоне — регионы с низкой вероятностью мусорных протестов», — объясняют составители рейтинга.





На 1 марта в красную зону, где риск возникновения проблем при переходе на новую систему обращения с отходами является критическим, попали 13 субъектов Федерации. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (73%), Свердловская (70%) и Вологодская области (68%).





Томская область занимает первую строчку в желтой зоне. В зеленой зоне три региона — Кабардино-Балкария, Приморский и Забайкальский края.