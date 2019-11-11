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11 ноября,
2019
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Новости

Аналитики прогнозируют подорожание сотовой связи в 2020 году

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Аналитики считают, что сотовая связь может подорожать в будущем году минимум на 10 %. Об этом сообщают «Известия».

Аналитики прогнозируют подорожание сотовой связи в 2020 году

По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, цены на обслуживание могут вырасти на 10-12 %. В свою очередь в агентстве Content Review не исключают, что сотовая связь подорожает на 15-25 %. 


Однако большинство россиян ощущают рост цен на связь уже сейчас. Порядка 74 % россиян жалуются, что с начала года цены выросли на 10 % и более. Нашлись и те (5,5 %), кто заметил снижение тарифов, еще 18 % респондентов не заметили разницы. 


Глава Telecom Daily связывает повышение цен на сотовые услуги, в частности, с отказом от внутреннего роуминга. Он считает, что повышением цен операторы пытаются компенсировать выпадающую прибыль. Кроме того, Кусков отметил и рост интереса абонентов к видеоконтенту, из-за чего россиянам приходится выбирать более дорогие тарифы. 


В Content Review подсчитали, что подорожание в первую очередь коснулось архивных тарифов, которыми абоненты пользовались на протяжении последних нескольких лет — оно составило в среднем более 30 %.

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