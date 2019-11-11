Аналитики прогнозируют подорожание сотовой связи в 2020 году

Аналитики считают, что сотовая связь может подорожать в будущем году минимум на 10 %. Об этом сообщают «Известия» .

По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, цены на обслуживание могут вырасти на 10-12 %. В свою очередь в агентстве Content Review не исключают, что сотовая связь подорожает на 15-25 %.





Однако большинство россиян ощущают рост цен на связь уже сейчас. Порядка 74 % россиян жалуются, что с начала года цены выросли на 10 % и более. Нашлись и те (5,5 %), кто заметил снижение тарифов, еще 18 % респондентов не заметили разницы.





Глава Telecom Daily связывает повышение цен на сотовые услуги, в частности, с отказом от внутреннего роуминга. Он считает, что повышением цен операторы пытаются компенсировать выпадающую прибыль. Кроме того, Кусков отметил и рост интереса абонентов к видеоконтенту, из-за чего россиянам приходится выбирать более дорогие тарифы.





В Content Review подсчитали, что подорожание в первую очередь коснулось архивных тарифов, которыми абоненты пользовались на протяжении последних нескольких лет — оно составило в среднем более 30 %.