Аналитики посчитали, сколько бензина может купить томич на среднюю зарплату

Томская область вошла в двадцатку регионов с самым доступным бензином, сообщает РИА Рейтинг. Эксперты агентства, основываясь на данных Росстата, проанализировали, сколько топлива смогут купить жители разных регионов на свою зарплату.
Так, житель Томской области может приобрести 881 литр бензина марки АИ-92. К середине февраля стоимость этого бензина в регионе достигла 40,52 рубля за литр. За год цена выросла на 10,4 %.
В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1699 литров), третье — Ненецкий автономный округ (1588 литров).
Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в 3-4 раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. На среднюю зарплату в Республике Дагестан в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесской Республике — 508 литров, в Кабардино-Балкарской Республике — 517 литров.
В среднем по России за прошедший 2018 год стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 9,9 %.
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