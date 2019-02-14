Аналитики посчитали, сколько бензина может купить томич на среднюю зарплату

Так, житель Томской области может приобрести 881 литр бензина марки АИ-92. К середине февраля стоимость этого бензина в регионе достигла 40,52 рубля за литр. За год цена выросла на 10,4 %.

Томская область вошла в двадцатку регионов с самым доступным бензином, сообщает РИА Рейтинг . Эксперты агентства, основываясь на данных Росстата, проанализировали, сколько топлива смогут купить жители разных регионов на свою зарплату.

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1699 литров), третье — Ненецкий автономный округ (1588 литров).





Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в 3-4 раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. На среднюю зарплату в Республике Дагестан в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесской Республике — 508 литров, в Кабардино-Балкарской Республике — 517 литров.





В среднем по России за прошедший 2018 год стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 9,9 %.





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