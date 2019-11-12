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12 ноября,
2019
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Аналитики подсчитали, за сколько лет житель Томской области купит квартиру

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В среднем жителю Томской области придется откладывать на квартиру в течение пяти лет, говорится в результатах исследования портала «Мир квартир». Специалисты сравнили официальную зарплату со средней стоимостью квартиры.

В расчет бралась средняя зарплата в 48 тысяч рублей, а стоимость квартиры — почти 2,8 млн рублей. В рейтинге из 84 субъектов это 42 место.


Дольше всех — 14 лет — откладывать каждую копейку нужно будет жителям Крыма, чьи зарплаты невелики, а недвижимость очень дорогая (6 миллионов за среднюю квартиру). Чуть меньше копить придется жителям Севастополя — 12 лет, как и москвичам. Зарплаты в столице значительно больше, однако цена за среднюю квартиру превышает 13 миллионов рублей.


Меньше всего жить в режиме строгой экономии придется в Магаданской области. За 2,5 года здесь можно накопить на квартиру стоимостью 2,7 миллиона рублей. Жителям Чукотского или Ямало-Ненецкого АО откладывать на квартиру ценой 3,6 миллиона рублей придется 3 года. 


В среднем россияне должны откладывать на квартиру в течение пяти лет, при условии, если у них есть второй член семьи, на зарплату которого можно прожить.

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