Аналитики назвали продукты, которые больше всего подорожали в 2018 году

Росстат опубликовал данные по годовой динамике потребительских цен на товары и услуги в 2018 году, сообщает РБК.





Наиболее сильно, по данным Росстата, в России в прошлом году подорожало пшено (на 73,6 %), капуста (на 72,8 %) и газовое моторное топливо (на 30,8 %). В пятерку продуктов, цены на которые росли быстрее всего, также вошли сахар и яйца.





Лидером среди товаров, цены на которые сильнее всего снизились по итогам 2018 года, оказалась гречневая крупа: она подешевела на 15,8 %. Цены на помидоры и огурцы снизились на 8,2 % в годовом выражении, причем помидоры дешевели быстрее.





Всего Росстат мониторит цены по 1000 товаров и услуг. В целом по всем категориям, указывает статистическое ведомство, рост цен не превысил 4,3 % — то есть был около цели по инфляции, установленной Банком России на 2018 год.