Американский онколог подискутирует о клиническом мышлении с томскими врачами

Онколог из Балтимора, США Вадим Гущин проведет в Томске 12 октября семинар-встречу в рамках проекта «Эксперт» от Томского онкодиспансера.





«Гость прилетит из Балтимора, чтобы поделиться с коллегами из Сибири опытом работы за рубежом, рассказать как о новейших технологиях, так и об этике взаимоотношений «врач-пациент». Встреча нацелена на диалогичность между лектором и слушателями», — сообщает телеграм-канал «Область здоровья».





Вадим Гущин работает директором отделения хирургической онкологии Mercy Medical Center в Балтиморе, США. Он учился в России, Америке, Японии и Германии. Сейчас ведет хирургическую практику в США, занимается научной работой и преподает в российской Высшей школе онкологии.





Событие пройдет в две части в «Точке кипения» (проспект Ленина, 26, 2-й этаж). С 10:00 до 12:00 врачи послушают лекцию «Хирургия перитонеального карциноматоза», а с 12:00 до 14:00 запланирована дискуссия о «Клиническом мышлении» и «Принятии решений в диагностике и лечении».