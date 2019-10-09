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09 октября,
2019
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Американская компания дооснастит образовательный центр в ТУСУРе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Специализирующаяся на электронных измерениях компания «Keysight Technologies» (Калифорния, США) поставит оборудование в открытый в 2015 году образовательный центр в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Американская компания дооснастит образовательный центр в ТУСУРе

Руководство вуза и компании достигли соответствующих договоренностей в рамках Европейской микроволновой недели (EuMW 2019) для европейского академического сообщества, проходившей во Франции.


Компания «Keysight Technologies» поставит в центр «ТУСУР — Кейсайт» измерительную технику последнего поколения в области систем связи 5G/6G и IoT-устройств.


Кроме того, ТУСУР будет участвовать в международных программах компании «Keysight Technologies» и разработке дополнительных образовательных программ на базе учебных наборов этой компании. По словам ректора ТУСУРа Виктора Рулевского, это позволит усовершенствовать подготовку высококвалифицированных кадров в области СВЧ-электроники, микроэлектроники и наноэлектроники.

Американская компания дооснастит образовательный центр в ТУСУРе

Совместный центр вуза и компании был открыт в 2015 году на базе ТУСУРа для подготовки специалистов и проведения совместных научно-исследовательских работ мирового уровня в области радиоэлектроники, систем автоматизированного проектирования, телекоммуникаций, микроэлектроники и микроволновых систем.


В настоящее время в центре работают две учебно-исследовательские лаборатории: автоматизированного проектирования СВЧ-устройств и СВЧ-измерений, оснащенные контрольно-измерительным оборудованием и программным обеспечением компании «Keysight Technologies».

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