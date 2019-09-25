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25 сентября,
2019
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Алтайских полицейских осудили условно за избиение местных жителей, попросивших помощи

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Двоих полицейских осудили условно за избиение двоих жителей Онгудайского района Республики Алтай. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на материалы Верховного суда республики.

Алтайских полицейских осудили условно за избиение местных жителей, попросивших помощи

По версии следствия, в июле 2017 года местные жители ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту. Когда у мужчин кончился бензин, они остановили полицейский автомобиль и попросили помочь.


Полицейские возмутились, что «гражданские лица остановили полицейскую машину», отвезли мужчин в безлюдное место и избили.

 

В республиканском МВД утверждали, что местные жители были пьяные, а повреждения получили во время «профилактической беседы». Об этом подробно рассказывало издание «Новости Горного Алтая». 


В июле Онгудайский районный суд признал правоохранителей виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил их к трем годам условного заключения. Также полицейским запретили занимать определенные должности в органах.


Осужденные подали апелляцию на приговор, но Верховный суд Республики Алтай оставил решение в силе. Данных о поступлении кассации на сайте Верховного суда региона нет.  

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