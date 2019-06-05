Альп-Арт фестиваль стартует в Томске

Первый музыкальный фестиваль в горной долине Актру в Республике Алтай состоялся 20 лет назад. В 1999 году в нем приняли участие 20 человек, а главным приглашенным гостем был известный томский исполнитель авторской песни Виктор Баушников. Сейчас фестиваль собирает ежегодно более 100 человек. Среди них музыканты, артисты, фотографы, ученые и просто любители путешествий. Несколько лет подряд Альп-Арт фестиваль начинается прямо в Томске, в концертном зале ТГУ. Этот год не станет исключением.

8 июня в 19.00 на сцене университета выступят Василий Уриевский, актер театра на Таганке, поэт, музыкант, участник проекта "Голос", Жоандер Сантос, певец и гитарист из Бразилии, и рок-музыкант, бард Григорий Данской.