Альп-Арт фестиваль стартует в Томске
Первый музыкальный фестиваль в горной долине Актру в Республике Алтай состоялся 20 лет назад. В 1999 году в нем приняли участие 20 человек, а главным приглашенным гостем был известный томский исполнитель авторской песни Виктор Баушников. Сейчас фестиваль собирает ежегодно более 100 человек. Среди них музыканты, артисты, фотографы, ученые и просто любители путешествий. Несколько лет подряд Альп-Арт фестиваль начинается прямо в Томске, в концертном зале ТГУ. Этот год не станет исключением.
8 июня в 19.00 на сцене университета выступят Василий Уриевский, актер театра на Таганке, поэт, музыкант, участник проекта "Голос", Жоандер Сантос, певец и гитарист из Бразилии, и рок-музыкант, бард Григорий Данской.
После выступления в Томске Жоандер Сантос, Григорий Данской и Василий Уриевский отправятся в горы на Алтай. К ним присоединятся музыканты и исполнители Михаил Гардин (Москва), Глеб Агафонов (Иркутск), Дмитрий Аверченков, Сергей Рушковский (Ангарск), Степан Пономарев, Глеб Гофман, Игорь Иванченко, Катерина Пронягина, Анна Ширяева. В честь Года театра в программе фестиваля примет участие актерское трио – Лариса Окишева, Ирина Шишлянникова и Илья Гваракидзе.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут соревнования по скайраннингу – этап Кубка России на дистанции «Вертикальный километр». Спортсмены после преодоления трудных дистанций станут зрителями творческой программы.
Для справки: В разные годы гостями фестиваля становились музыканты и исполнители Тимур Ведерников (Москва), Сергей Шитов (Москва), Ольга Панюшкина (Москва), Александр Макаренков (Москва), Алексей Подымкин (Москва), Юрий Шер (Ангарск), Виктория Чековая (Новосибирск-Москва), Игорь Дмитриев (Горно-Алтайск), Ирина Орищенко (Горно-Алтайск), Ирина Сурина (Москва), Роман Ланкин (Томск), Татьяна Ларина (Москва), Антон Прищепа (Москва), Татьяна Храмова (Новосибирск), Павел Зайцев (Кемерово), Александр Родовский (Москва), Константин Килин (Томск), Анна Недоспасова (Новосибирск), Татьяна Сиднева (Новосибирск), Григорий Данской (Москва), Василий Уриевский (Саратов), Ксения Полтева (Москва), Виктор Фридман (Москва), Игорь Золотухин (Москва), Владимир Трубин (Томск), Сергей Гуреев (Томск), Алексей Пономаренко (Томск), Виктор Баушников (Томск), Алексей Иващенко (Москва), Артем Звягин (Новосибирск), Денис Силантьев (Новосибирск), Владимир Кирпичев (Новосибирск), Сергей Рушковский (Ангарск), Екатерина Пронягина (Томск), Анна Ширяева (Новосибирск), Альбина и Виктор Павлюк (Томск).
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