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17 августа,
2019
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Альфа-Банк запустил сервис по поиску надежных партнеров для бизнеса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Альфа-Банк тестирует уникальный сервис для корпоративных клиентов — поиск проверенных контрагентов для бизнеса.

Альфа-Банк запустил сервис по поиску надежных партнеров для бизнеса
Фото: Альфа-Банк

Клиент может в личном кабинете в интернет-банке задать параметры поиска контрагентов (по отрасли, региону, ключевым словам-тегам) и, получив выборку, мгновенно проверить деловую репутацию компании на основании рекомендации от банка. 

В базу компаний, доступных для поиска, включаются клиенты, изъявившие желание разместить справочную информацию о своем бизнесе для того, чтобы найти партнеров и расширить деловые отношения с другими клиентами банка.

Такие компании и индивидуальные предприниматели регистрируются в сервисе. Для получения рекомендации банка клиент заполняет анкету с кратким описанием бизнеса и контактами, после чего банк, проведя проверку, добавляет его в список рекомендованных надежных контрагентов.

Альфа-Банк дает рекомендацию зарегистрированному пользователю сервиса исходя из профиля его бизнеса, анализа транзакционной активности, а также на основе полученной из официальных источников информации об арбитражных делах, задолженности и проч.

В настоящее время сервис «Поиск контрагентов» действует в пилотном режиме и доступен примерно 100 тысячам компаний и индивидуальных предпринимателей. За три месяца с запуска пилота половина зарегистрированных в сервисе пользователей начали деловые отношения. Наиболее востребован поиск контрагентов у представителей малого бизнеса (70 % пользователей).

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