Альфа-Банк запустил сервис по поиску надежных партнеров для бизнеса

Клиент может в личном кабинете в интернет-банке задать параметры поиска контрагентов (по отрасли, региону, ключевым словам-тегам) и, получив выборку, мгновенно проверить деловую репутацию компании на основании рекомендации от банка.



В базу компаний, доступных для поиска, включаются клиенты, изъявившие желание разместить справочную информацию о своем бизнесе для того, чтобы найти партнеров и расширить деловые отношения с другими клиентами банка.



Такие компании и индивидуальные предприниматели регистрируются в сервисе. Для получения рекомендации банка клиент заполняет анкету с кратким описанием бизнеса и контактами, после чего банк, проведя проверку, добавляет его в список рекомендованных надежных контрагентов.



Альфа-Банк дает рекомендацию зарегистрированному пользователю сервиса исходя из профиля его бизнеса, анализа транзакционной активности, а также на основе полученной из официальных источников информации об арбитражных делах, задолженности и проч.



В настоящее время сервис «Поиск контрагентов» действует в пилотном режиме и доступен примерно 100 тысячам компаний и индивидуальных предпринимателей. За три месяца с запуска пилота половина зарегистрированных в сервисе пользователей начали деловые отношения. Наиболее востребован поиск контрагентов у представителей малого бизнеса (70 % пользователей).