Альфа-Банк запустил сервис по поиску надежных партнеров для бизнеса
Альфа-Банк тестирует уникальный сервис для корпоративных клиентов — поиск проверенных контрагентов для бизнеса.
Клиент может в личном кабинете в интернет-банке задать параметры поиска контрагентов (по отрасли, региону, ключевым словам-тегам) и, получив выборку, мгновенно проверить деловую репутацию компании на основании рекомендации от банка.
В базу компаний, доступных для поиска, включаются клиенты, изъявившие желание разместить справочную информацию о своем бизнесе для того, чтобы найти партнеров и расширить деловые отношения с другими клиентами банка.
Такие компании и индивидуальные предприниматели регистрируются в сервисе. Для получения рекомендации банка клиент заполняет анкету с кратким описанием бизнеса и контактами, после чего банк, проведя проверку, добавляет его в список рекомендованных надежных контрагентов.
Альфа-Банк дает рекомендацию зарегистрированному пользователю сервиса исходя из профиля его бизнеса, анализа транзакционной активности, а также на основе полученной из официальных источников информации об арбитражных делах, задолженности и проч.
В настоящее время сервис «Поиск контрагентов» действует в пилотном режиме и доступен примерно 100 тысячам компаний и индивидуальных предпринимателей. За три месяца с запуска пилота половина зарегистрированных в сервисе пользователей начали деловые отношения. Наиболее востребован поиск контрагентов у представителей малого бизнеса (70 % пользователей).
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