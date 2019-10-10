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10 октября,
2019
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Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Приложение Альфа-Мобайл — лидер рейтинга по доступности мобильных приложений банков для клиентов с ограниченными возможностями. Рейтинг составлен на основе исследования, проведенного компанией USABILITYLAB.

Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений

«Цифровые банковские услуги в современном мире необходимы каждому, и сервисы Альфа-Банка доступны и удобны для всех наших клиентов», — отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.


Исследование доступности приложений мобильных банков в 2019 году прошло впервые. 


«Банки, принявшие участие в исследовании, проводят большую работу для адаптации своих приложений для людей с разными особенностями восприятия и моторики. Мы надеемся, что эта работа привлечет внимание банковской отрасли к проблемам наиболее незащищенной части клиентов», — прокомментировал управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин.


В ходе исследования эксперты USABILITYLAB сформировали библиотеку проблем доступности, в которой перечислены и систематизированы различные факторы, затрудняющие работу с приложением для пользователей пяти групп: незрячие, слабовидящие, люди с нарушениями моторики, люди с нарушениями слуха, а также пользователи без нарушений. При разработке методологии для оценки доступности в качестве основы использовались стандарты ГОСТа, а также рекомендации руководства по обеспечению веб-контента WCAG 2.1.


В результате был выстроен рейтинг приложений 12 банков. Приложение Альфа-Мобайл возглавило рейтинг как в версии для платформы iOS, так и для Android, продемонстрировав наилучший дизайн и качество программного кода в отношении обеспечения доступности использования для людей с ограниченными возможностями.

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