Альфа-Банк в Томске представил уникальный проект «Midnight Opera»

Альфа-Банк в Томске подарил своим клиентам уникальную возможность стать участниками музыкального проекта «Midnight Оpera», который меняет представления об опере даже у искушенного слушателя.

Сотрудничество Альфа-Банка с проектом «Midnight Opera» продолжается на протяжение более четырех лет. За это время клиенты банка в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Казани, Омске и многих других городах смогли не только насладиться высоким искусством, но и стать непосредственными участниками этого уникального события.





Основатель проекта Анастасия Максимова — российская оперная певица и музыкальный продюсер. Создатель саундтреков к известным российским фильмам, а также автор текстов для российских эстрадных исполнителей. Анастасия является лауреатам международных фестивалей «Music open Pafos» и «Noumen Аrt». Оперная певица поделилась своими эмоциями от выступления для томичей.





«Томск для нас стал настоящим открытием в эмоциональном плане. Гости Альфа-Банка на мероприятие настолько хорошо восприняли нашу новую программу с элементами рок-оперы, что у нас не осталось сомнений в необходимости создать полноценную версию «Миднайт оперы» в рок исполнение. Поэтому благодаря приглашению Альфа-Банка в города России и таким отзывчивым слушателям, мы будем и дальше знакомить истинных ценителей нового в искусстве с «хулиганской» оперой».





«Не случайно в честь 20-летия банка мы подарили клиентам и партнерам Midnight Opera. Проект открывает неожиданное восприятие знакомых многим классических произведений», - комментирует региональный управляющий Альфа-Банка в Томске Константин Ланевский.





Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.





Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.





Для справки: По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 3 284,22 млрд. рублей, совокупный кредитный портфель — 2 188,72 млрд руб совокупный капитал — 483,10 млрд рублей. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 16,3 млрд рублей.