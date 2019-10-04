Альфа-Банк стал лучшим кредитором сделок
Альфа-Банк получил престижную награду Loans Cbonds Awards — 2019 в номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ».
Вручение награды состоялось сегодня в Москве в рамках Х конференции Cbonds «Синдицированное кредитование в России и СНГ». Альфа-Банк удостоился этой награды второй год подряд.
Альфа-Банк был активным участником рынка синдицированного кредитования в течение всего прошедшего года. Банк выступил организатором, букраннером, кредитным управляющим и документарным агентом нескольких крупных сделок — в частности, для
Беларусбанка общим объемом 151 млн евро и ГК «Альфа-Лизинг» общим объемом 7 миллиардов рублей. Банк также выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером синдицированного кредита для Уралкалия общим объемом $ 725 млн и 650 млн евро.
«Эта награда - яркая демонстрация доверия рынка к Альфа-Банку как организатору синдицированных кредитов. Мы очень дорожим этим доверием и делаем все возможное как для реализации потребностей наших клиентов и партнеров, так и для развития российского рынка синдицированного кредитования в целом», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.
Loans Cbonds Awards — профессиональная премия, созданная для оценки наиболее ярких достижений на рынке синдицированного кредитования. Победитель определялся путем открытого голосования участников рынка на сайте информационного агентства Cbonds.
Премия вручается ежегодно.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.
По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 миллионов долларов США.
По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.
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