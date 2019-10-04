Альфа-Банк стал лучшим кредитором сделок

Вручение награды состоялось сегодня в Москве в рамках Х конференции Cbonds «Синдицированное кредитование в России и СНГ». Альфа-Банк удостоился этой награды второй год подряд.

Альфа-Банк был активным участником рынка синдицированного кредитования в течение всего прошедшего года. Банк выступил организатором, букраннером, кредитным управляющим и документарным агентом нескольких крупных сделок — в частности, для

Беларусбанка общим объемом 151 млн евро и ГК «Альфа-Лизинг» общим объемом 7 миллиардов рублей. Банк также выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером синдицированного кредита для Уралкалия общим объемом $ 725 млн и 650 млн евро.





«Эта награда - яркая демонстрация доверия рынка к Альфа-Банку как организатору синдицированных кредитов. Мы очень дорожим этим доверием и делаем все возможное как для реализации потребностей наших клиентов и партнеров, так и для развития российского рынка синдицированного кредитования в целом», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.





Loans Cbonds Awards — профессиональная премия, созданная для оценки наиболее ярких достижений на рынке синдицированного кредитования. Победитель определялся путем открытого голосования участников рынка на сайте информационного агентства Cbonds.

Премия вручается ежегодно.