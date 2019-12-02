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02 декабря,
2019
Новости

Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

Теперь карты Альфа-Банка доставляются в новой экологичной упаковке, использование которой позволит ежегодно экономить 29 тонн бумаги. В следующем году Альфа-Банк планирует доставить клиентам около 1 млн карт.

«Чтобы доставить карту клиенту, банки тратят много бумаги — нужен и конверт, и документы на подпись. Мы с этим боремся, но совсем избавиться от бумаги пока не позволяет законодательство, поэтому мы решили перейти на экологичные материалы и сократили объем документов до минимально возможного. Надеюсь, другие банки также последуют нашему примеру», — заявил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.


Какие преимущества:

  • Новый конверт сделан из разлагающегося материала — специальной бумаги, сертифицированной международной экологической ассоциацией FSC. Это значит, что способ добычи и обработки материалов не уничтожает леса.
  • Альфа-Банк отказался от обычных красок, производство которых причиняет ущерб природе. Теперь все надписи на конверте выполнены соевыми чернилами, безопасными в производстве и полностью испаряющимся через год, а также  тиснением.
  • Объем сопроводительных документов оптимизирован: лишнее убрали, сложное упростили.


Уже больше года Альфа-Банк предлагает клиентам карты с цифровой доставкой. Такие карты в виде цифровых токенов загружаются в Apple Pay / Google Pay и позволяют оплачивать покупки смартфоном, а в интернете — по реквизитам, которые можно посмотреть в мобильном приложении банка. Физическую карту можно при этом не получать совсем — и это самый экологичный вариант из всех возможных. 

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