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02 октября,
2019
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Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 6,5 %

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 1 октября по 31 декабря 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить накопительный «Альфа-Счет» в рублях с повышенной ставкой и получать 6,5 % уже с первого месяца размещения средств. По счетам, открытым в декабре 2019 текущего года, повышенная процентная ставка также будет применяться в течение двух первых календарных месяцев хранения средств на накопительном «Альфа-Счете» — до 31 января 2020 года включительно.

Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 6,5 %
Фото: tv2.today

Ставка 6,5 % годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения средств на накопительном «Альфа-Счете» при осуществлении покупок по дебетовым картам Альфа-Банка на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Максимальная сумма для применения ставки 6,5 % годовых действует на сумму не более чем 10 млн рублей для клиентов в рамках пакетов услуг «Премиум», «Максимум+», Private и не более 1 млн рублей для остальных клиентов. 


«Альфа-Банк предложил уникальную возможность получить максимальную выгоду по сбережениям на фоне общей политики снижения ставок на российском финансовом рынке. Мы уверены, что наше предложение вызовет большой интерес у клиентов, которые хотят не просто надежно сохранять свои сбережения, но и получить высокую доходность», — говорит руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.


Открыть и пополнить «Альфа-Счет» клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр.

Партнерский материал

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