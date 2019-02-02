Алексей Диденко предложил ужесточить наказание за «телефонный терроризм»
Депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко предложил ужесточить наказание за «телефонный терроризм». Свое предложение депутат направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.
Так, в своем запросе Алексей Диденко говорит о том, что «телефонный терроризм» - одно из самых распространенных и продолжающих распространяться преступлений.
«Его характеризует высокая степень вредоносности, поскольку каждое сообщение о террористическом акте требует проверки, как правило, это сопровождается остановкой работы объектов, в отношении которых поступило такое сообщение, — говорится в тексте письма. — Эвакуацией большого количества людей, привлечением значительного количества сотрудников правоохранительных органов и специальной техники. При этом данное преступление относится к труднораскрываемым, требующим для расследования существенных технологических, кадровых, временных и трудовых затрат. Таким образом, ущерб, наносимый данным преступлением вещественному порядку, весьма значителен. <...> Сравнительный анализ статьи 207 и иных статей УК РФ, предусматривающих ответственность за схожие преступления, позволяет сделать вывод, что степень общественной опасности данного преступления недооценена».
Алексей Диденко считает, что наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма по степени сопоставимо с наказанием по статье «хулиганство». Так, за хулиганство можно получить либо штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Статья за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусматривает либо штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок от одного года до 18 месяцев, либо принудительные работы от двух до трех лет.
«Необходимо рассмотреть вопрос об усилении уголовной ответственности за «телефонный терроризм» в целях обеспечения соразмерности санкций степени общественной опасности содеянного и сопоставимости с аналогичными преступлениями, предусмотренными иными статьями УК РФ. Предлагаю рассмотреть вопрос о повышении размеров штрафов за данное преступление (в диапазоне от 400 до 800 тысяч рублей), предусмотреть лишение свободы на срок до пяти лет», — отмечается в запросе.
Алексей Диденко подтвердил ТВ2 достоверность подачи запроса и прокомментировал так:
«В разных городах с определенной периодичностью возникают массовые целенаправленные акции по атаке ложными сообщениями о заложенных взрывных устройствах, — сказал Алексей Диденко. — Эти деяния сегодня являются уголовно наказуемыми. Недавно волна ложных сообщений о минировании прокатилась по СФО. Но если превентивная роль наказания не выполняет свою функцию, то, наверное, правомерно ставить вопрос об отягощении наказания за данный состав правонарушения. Этот вопрос обсуждался неоднократно, и уголовное законодательство как наиболее жесткое и репрессивное по степени своих последствий для наказуемых нуждается в очень тщательной проработке и аналитике. За последние три года наказание за ложные сообщения действительно усилилось. Однако необходимо провести анализ этой практики. Насколько динамика сократилась или, наоборот, увеличилась. Связано ли это с ответственностью за данные нарушения? Связано ли это с источниками сообщений, связанных с терроризмом. Потому что, как правило, в СМИ часто указывается, что сообщения приходят из-за пределов Российской Федерации. То есть есть возможность и повод задуматься о расширении территориальности данного состава правонарушения. О принятии мер по задержанию, определению виновных лиц за рубежом и экстрадиции в Россию. Большой ущерб наносят данные деяния жизнедеятельности и экономике российских городов. Очень часто заложниками становятся учреждения социальной сферы, здравоохранения и образования. Целью становится и дестабилизация социально-политической обстановки».
Алексей Диденко добавил, что в соответствии с регламентом действующего законодательства все инициативы, которые касаются Уголовного кодекса, требуют официального заключения Верховного суда РФ.
«Мною был подготовлен запрос, чтобы получить отзыв заключения Верховного суда как органа, который обобщает практику по данному виду правонарушений», — отметил депутат Госдумы.
Напомним, 28 января волна эвакуации прошла в Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Хакасии. В Томске были эвакуированы администрации Ленинского (Карла Маркса, 34) и Советского районов (Елизаровых, 59), ряд судов Томска (Октябрьский, Советский и Кировский) и школа №16. Областная администрация заявила, что в ряд учреждений региона поступили электронные письма о минировании. Специалисты подразделений ФСБ и МВД, проверив каждый объект, опровергли эти сообщения. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.
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