Алексей Диденко предложил ужесточить наказание за «телефонный терроризм»

Так, в своем запросе Алексей Диденко говорит о том, что «телефонный терроризм» - одно из самых распространенных и продолжающих распространяться преступлений.





«Его характеризует высокая степень вредоносности, поскольку каждое сообщение о террористическом акте требует проверки, как правило, это сопровождается остановкой работы объектов, в отношении которых поступило такое сообщение, — говорится в тексте письма. — Эвакуацией большого количества людей, привлечением значительного количества сотрудников правоохранительных органов и специальной техники. При этом данное преступление относится к труднораскрываемым, требующим для расследования существенных технологических, кадровых, временных и трудовых затрат. Таким образом, ущерб, наносимый данным преступлением вещественному порядку, весьма значителен. <...> Сравнительный анализ статьи 207 и иных статей УК РФ, предусматривающих ответственность за схожие преступления, позволяет сделать вывод, что степень общественной опасности данного преступления недооценена».





Алексей Диденко считает, что наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма по степени сопоставимо с наказанием по статье «хулиганство». Так, за хулиганство можно получить либо штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Статья за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусматривает либо штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок от одного года до 18 месяцев, либо принудительные работы от двух до трех лет.