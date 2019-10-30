А вы знаете, кто тратит больше всех гигабайт в Томской области? Компания МТС решила ответить на этот вопрос и провела исследование: как много времени абоненты нашего региона проводят в сети. Оказалось, что за девять месяцев объем потребления интернета вырос в полтора раза.

Самыми крутыми «серферами» оказались жители северного района области — Александровского. Здесь на одного абонента приходится более 9 Гб в месяц. Вторым по интернет-активности стал Парабельский район, где на одного человека приходится 8,5 Гб. На третьей позиции — Стрежевой. Его житель в среднем в месяц качает 7,7 Гб трафика. Интересно, что студенческий Томск занимает в рейтинге МТС только четвертое место. Жители столицы региона за месяц тратят примерно на 25% меньше интернет-трафика, чем александровцы.





Как показало исследование оператора связи, 75% абонентов выходят в сеть со смартфонов. Жителей Томской области как и прежде предпочитают социальные сети и сайты с видеоконтентом.