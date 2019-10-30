Кто тратит больше всех гигабайт в Томской области
А вы знаете, кто тратит больше всех гигабайт в Томской области? Компания МТС решила ответить на этот вопрос и провела исследование: как много времени абоненты нашего региона проводят в сети. Оказалось, что за девять месяцев объем потребления интернета вырос в полтора раза.
Самыми крутыми «серферами» оказались жители северного района области — Александровского. Здесь на одного абонента приходится более 9 Гб в месяц. Вторым по интернет-активности стал Парабельский район, где на одного человека приходится 8,5 Гб. На третьей позиции — Стрежевой. Его житель в среднем в месяц качает 7,7 Гб трафика. Интересно, что студенческий Томск занимает в рейтинге МТС только четвертое место. Жители столицы региона за месяц тратят примерно на 25% меньше интернет-трафика, чем александровцы.
Как показало исследование оператора связи, 75% абонентов выходят в сеть со смартфонов. Жителей Томской области как и прежде предпочитают социальные сети и сайты с видеоконтентом.
С начала года МТС увеличила на 10 % количество базовых станций 3G и LTE в Томской области, — отметила директор Томского филиала МТС Фещенко Марина. — Учитывая востребованность интернет-сервисов, мы продолжаем работать над точечным покрытием в городах региона и пригородных агломерациях Томска — скоростной LTE-интернет теперь доступен жителям деревень Петровский Участок и Нелюбино, села Семилужки и поселка Заречный. Улучшаем покрытие сети по трассе «Байкал» на участке Новосибирск —Томск. Сети LTE «накрыли» поселок Нефтяников, а также Двуреченское и Майское нефтяные месторождения. Повышая качество сети, в том числе на севере области, мы даем пользователям возможность комфортно пользоваться всеми востребованными ресурсами.
Посоревноваться за первенство покорения всемирной сети в скором времени смогут жители еще нескольких районов. До конца года МТС планирует обеспечить покрытие сети LTE в селах Вороново и Уртам Кожевниковского района, Нарга Молчановского района, Леботер Чаинского района, Баткат Шегарского района, Ягодное Асиновского района, Володино Кривошеинского района, Турунтаево и Губино Томского района, а также в посёлке Кирзавод Парабельского района.
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