Александр Постников рассказал о том, как государство уничтожает театр

Театр «Индиго» использует световое и звуковое оборудование, которое было куплено много лет назад на деньги Виктора Кресса, который выделил театру 300 тысяч рублей.





«По меркам того времени это достаточное количество денег, но сейчас техника требует обновления, а цена уже совсем другая. Государство почти никаких средств на театры не выделяет, поэтому они и находятся в таком плачевном состоянии. Из-за нехватки средств сделать реставрацию зданий и помещений театров нельзя. В «Драме» ужас что творится: стулья, которые были поставлены в советское время, стоят и сейчас. Театр кукол тоже с трудом пробивает себе оборудование. То есть все театры не так уж и хорошо живут», — говорит Постников.





По его словам, главная проблема, которая поднималась на Сибирском театральном форуме, – это то, как в наше время уничтожается театр. Сейчас, как отмечает Постников, дорожная карта, которая предусматривает повышение зарплат, в театрах в полной мере не реализуется.