Александр Постников рассказал о том, как государство уничтожает театр
Александр Постников — художественный руководитель театра «Индиго» и заслуженный артист РФ — на прошедшей пресс-конференции рассказал о проблемах с зарплатами, старом оборудовании и играх чиновников.
Театр «Индиго» использует световое и звуковое оборудование, которое было куплено много лет назад на деньги Виктора Кресса, который выделил театру 300 тысяч рублей.
«По меркам того времени это достаточное количество денег, но сейчас техника требует обновления, а цена уже совсем другая. Государство почти никаких средств на театры не выделяет, поэтому они и находятся в таком плачевном состоянии. Из-за нехватки средств сделать реставрацию зданий и помещений театров нельзя. В «Драме» ужас что творится: стулья, которые были поставлены в советское время, стоят и сейчас. Театр кукол тоже с трудом пробивает себе оборудование. То есть все театры не так уж и хорошо живут», — говорит Постников.
По его словам, главная проблема, которая поднималась на Сибирском театральном форуме, – это то, как в наше время уничтожается театр. Сейчас, как отмечает Постников, дорожная карта, которая предусматривает повышение зарплат, в театрах в полной мере не реализуется.
К примеру, монтировщик на сегодняшний день не является творческой единицей в театре. Так же, как и пошивочный цех не входит в творческий состав. Таким образом, сделали подмену, и актеры стали получать по зарплате достаточное количество денег, — объясняет Постников.
Он отмечает, что все профессиональные актеры театра «Индиго» работают на полставки. При этом министерство ставит перед театром план — определенное количество спектаклей, которое нужно сыграть.
«Сколько спектаклей в месяц вы сыграли, — спрашивают нас в Минкультуры. — 52? Молодцы, — отвечают нам, — а нужно было 63. Все это приводит к тому, что культура просто выжигается», — отмечает Постников.
Следит Минкульт и за тем, сколько зрителей посещают постановки.
«Не пришли зрители на сказку — у вас плохое качество. Не пришли на вечерний спектакль — не умеете работать со зрителем. И так далее. Подобное отношение — проблема не только нашего театра, но и всех остальных», — говорит Постников.
Сейчас бухгалтерию театра «Индиго» объединили с бухгалтерией зрелищного центра «Аэлита». Для постановки нового спектакля сотрудникам театра нужно запросить некоторую сумму, Александр Постников рассказывает, как это происходит.
«50 тысяч рублей нужно на новый спектакль. Депутат подписывает согласие, потом нужно ждать три месяца, пока подпишет начальник, которого в городе нет. Он приезжает, подписывает. Эти деньги уходят в казначейство, там их держат, а работа при этом стоит, потому что нужны декорации. Потом начальник департамента культуры — в Томске это господин Шостак — подписывает разрешение, и эти деньги наконец-то уходят в зрелищный центр «Аэлита». Таким образом, нужно прождать четыре месяца».
По его словам, бухгалтерии разных организаций объединяют во многих городах России.
«Представьте, у каждой организации уберут бухгалтерию и объединят с бухгалтерией другой организации... Все будут в петле, я уже в петле», — резюмирует Постников.
Театр «Индиго» — один из четырех профессиональных театров в России, где играют и учатся глухие и слабо слышащие актеры.
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