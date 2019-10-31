Александр Феденев: Прибыль от тех, кто шьет и варит, больше, чем от углеводородов

Компания АО «Транснефть - Центральная Сибирь» уходит из Томской области. Слухи об этом ходили давно, подтвердилась информация в ходе очередного собрания областной Думы.

«К сожалению, у бизнеса свои правила. Им удобнее работать оттуда (из Омской и Тюменской областей). Я думаю, что 400-500 млн рублей мы недополучим в бюджет», — сказал заместитель губернатора, начальник департамента финансов Томской области Александр Феденев.





Он добавил, что Сергей Жвачкин вел долгие переговоры с руководством компании, которые успехом не увенчались. При этом, по словам Феденева, бюджет Томской области получает больше налогов от компаний сферы обслуживания, чем от компаний нефтегазового сектора.





«В принципе у нас рискованный один доход — прибыль. Причем от той группы компаний, которая выплачивает налог в консолидированный бюджет. Если верить налоговой, у нас прибыль от наших организаций, которые шьют, варят, перерабатывают, выше, чем прибыль, которую мы получаем от предприятий, которые занимаются углеводородами», — подчеркнул Александр Феденев.



Ранее Феденев рассказывал, что за 2016 и 2017 годы Томская область потеряла доходов на 11 млрд рублей. Главная причина, по словам замгубернатора, в резком падении налога на прибыль. Оно произошло из-за того, что крупные холдинги, работающие на территории региона, перераспределили собираемые с них налоги так, что они «перетекли» в регионы, где у компаний больше основных фондов и сотрудников.





«Те компании, которые в 2018 году прекратили существование, боюсь, что очень мало и платили. Прямых потерь, я думаю, нет. Проблема в том, что в Томской области, как и во всей России, не создана атмосфера поддержки предпринимателей», — отметил Феденев.



Добавим, АО «Транснефть — Центральная Сибирь» было создано в 1972 году. Предприятие эксплуатирует нефтепроводы «Самотлор — Александровское» (участок протяженностью 23 километра), «Александровское — Анжеро-Судженск» (818 километров), «Игольско-Таловое — Парабель» (397 километров).





Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия «Транснефть — Центральная Сибирь» в 2018 году составила 16,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 4,5 миллиарда. В прошлом году компания уплатила 890 миллионов рублей налога на прибыль.





«Транснефть» начала преобразование своей сети. Планируется, что в ходе реорганизации компания «Транснефть — Центральная Сибирь» будет ликвидирована, а ее активы передадут в Омскую и Тюменскую области.