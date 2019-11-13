Александр Деев: Томская область - лидер по потреблению легальной водки

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Пресс-конференция по борьбе с нелегальной алкогольной продукцией началась с выставки образцов контрафакта от Комитета по лицензированию алкогольной продукции. Больше всего подделок, как обычно, водки, но есть и пивные напитки, и даже виски. В некоторых из этих напитков, по словам главы Комитета по лицензированию Томской области Александра Деева, присутствуют метиловый спирт и ацетон.

Фото: Виктория Мучник

Начал разговор с журналистами Александр Деев с хорошей новости — наш регион на втором месте по результатам оценки состояния рынка продаж алкогольной продукции. Эта оценка складывается из 17 факторов, среди которых и легальное употребление алкоголя, и смерть от некачественной продукции. И если первое место в Сибири по потреблению качественного алкоголя оценивается положительно, то лидерство по гибели людей от некачественной водки — это печальный факт. За прошлый год от алкогольного отравления в Томской области погибло порядка 230 человек. Сейчас, по словам Александра Деева, этот показатель снижается и по итогам 2019 года не будет столь плачевным.

Прошу не ерничать, но Томская область занимает первое место в СФО по количеству легально выпитой водки, — говорит Александр Деев. — Это очень хороший показатель. Он говорит о том, что у нас очень налажен контроль за продажей алкоголя и у нас меньше по сравнению с другими регионами нелегальных продаж. И в прошлом году мы получили только 286 млн рублей возврата акциза из федерации в бюджет Томской области.

В 2018 году томичи легально выпили алкоголя на 15 млрд рублей. Доходы областного бюджета от реализации легальной алкогольной продукции за прошлый год, по словам Александра Деева, составили порядка 3 млрд рублей. В лидерах продаж производители пива, которые заработали на слабоалкогольной продукции 7 млрд рублей. По данным независимых исследований, порядка 30-40 % от всего потребляемого в России алкоголя — это нелегальная продукция. «Если оценивать, сколько из-за нелегальной продажи алкоголя мы недополучили в областной бюджет, то это порядка 2-3 млрд рублей», — говорит Александр Деев.