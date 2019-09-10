Активисты выяснят, чем недовольны посетители больниц и поликлиник

В Томской области стартовал проект «На что жалуетесь?». В его рамках проверяют, насколько качественна и доступна медицинская помощь в поликлиниках региона.

«Мы назвали наш проект «На что жалуетесь?». Активисты ОНФ являются такими же пациентами, посещают медицинские учреждения, как и все другие граждане. Представители регионального отделения ОНФ решили провести мониторинг качества и доступности медпомощи в поликлиниках, чтобы усилить обратную связь между пациентами и сферой здравоохранения. Только так можно улучшить работу наших медучреждений», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области, ректор Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова.





Сейчас мнения пациентов и врачей о состоянии медучреждений заметно расходятся.





«Например, для главврача важно, что поликлиника недавно закупила современное медоборудование. А посетитель в то же время может быть недоволен состоянием крыльца, гардеробной, туалета, удаленностью поликлиники от автобусной остановки. Поэтому в наших чек-листах отображен предельно конкретный и в то же время широкий перечень факторов, которые влияют на удовлетворенность граждан от посещения поликлиники», – говорит Кобякова.





Эксперты ОНФ будут оценивать медучреждения региона по 14 параметрам. Например, снаружи обратят внимание, есть ли пандус, кнопка вызова персонала и колясочная, трудно ли найти вход в поликлинику и пути от парковки или остановки общественного транспорта. Гардероб получит оценку в зависимости от наличия вешалок, зеркала, номерков, пеленального столика. В санитарных комнатах активисты оценят, есть ли там туалетная бумага, горячая вода, мыло и график уборки. В зонах ожидания и отдыха осмотрят посадочные места, источники питьевой воды (кулер, аппарат с напитками), детскую игровую зону, места для кормления грудных детей. Внутренняя навигация должна помогать пациенту легко найти регистратуру, гардероб, кабинет врача, туалет, например, с помощью стрелок и указателей. Также общественники оценят такие параметры, как запись на прием, диспансеризация, профосмотр детей, вежливость персонала.





Результаты мониторинга эксперты ОНФ направят в администрацию региона. Они предложат профильным структурам разработать по каждой поликлинике алгоритм решения основных проблем, с которыми сталкиваются пациенты.