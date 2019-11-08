Активисты просят открыть дорогу для жителей дома на улице Елизаровых

В рамках проведения всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу» к томским активистам обратились жители многоквартирного дома по улице Елизаровых, 48/9 с жалобой, что они не могут пройти по кратчайшему пути до главной магистрали на остановку общественного транспорта, в школу и детский сад. Проход через данную территорию закрыло в июле этого года областное управление МВД. И теперь все взрослые и дети вынуждены ходить через гаражи и по проезжей части, на которой нет ни знаков, ограничивающих скорость, ни тротуаров.

Как удалось выяснить, большой многоквартирный дом по улице Елизаровых, 48/9, где насчитывается около 250 квартир и проживает порядка 650 жителей, располагается рядом с территорией здания управления УМВД. Он был построен в 1999 году. Проход к дому для жителей всегда был через территорию ведомства. Однако в июле этого года его закрыли. Теперь жителям, в том числе детям, приходится делать большой крюк, чтобы выйти к остановке общественного транспорта на улице Елизаровых, чтобы потом попасть в школу и детский сад. Взрослые и дети ходят через гаражи, что весьма небезопасно, по грязи, через лужи. К тому же эта дорога совсем не освещена.

«Жители считают, что участок дороги от дома № 48/9 по улице Елизаровых до школы № 42 теперь стал для детей опасным, — рассказал координатор Константин Юденко. — Здесь отсутствует освещение. По правой стороне дороги расположены частные гаражи. По левой стороне — изолятор временного содержания, мимо которого ходят дети. Около здания информационного центра УМВД расположен металлический забор, под которым располагаются большие металлические шипы, представляющие угрозу для здоровья детей. На данном участке отсутствует тротуар, поэтому пешеходы двигаются прямо по проезжей части».





Активисты обратились в администрацию города и к руководству УМВД с просьбой принять меры по исправлению ситуации с безопасностью на данном объекте и решить вопрос с проходом жителей многоквартирного дома № 48/9 по улице Елизаровых к главной дороге.





«Если проход через территорию правоохранительного ведомства открыть никак нельзя, тогда необходимо принимать меры по обустройству безопасного и комфортного обходного пути для жителей этого дома – сделать тротуары, освещение, установить дорожные знаки, убрать опасные конструкции», — сказал член регионального штаба ОНФ в Томской области Роман Клясюк.





Отмечается, что в рамках акции «Дорога в школу» только в октябре поступило 25 обращений от томичей по проблемным участкам на пути детей в школы и детские сады.