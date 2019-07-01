Активисты призвали власти решить проблемы микрорайонов с неисправной канализацией

Так, в мае в микрорайоне Весенний вышла из строя канализационная насосная станция в переулке Нижнем, люки переполнились, все нечистоты потекли во дворы близлежащих домов.



«При выезде на место мы обнаружили, что в водоохранной зоне реки Ушайка в микрорайоне Весенний бил фонтан из канализационных стоков. Колодцы были под завязку наполнены канализационными стоками, насос не работал», — рассказал эксперт ОНФ Роман Клясюк.



На устранение аварии понадобилось больше месяца. После обращения в мэрию Томска аварийные бригады заменили канализационный насос. Однако принятые меры не решат всех проблем со стоками в микрорайоне Весенний, считают общественники. Канализационной насосной станции необходима комплексная реконструкция, установка вентиляции, замена электрики и системы отопления. А чтобы насосная станция функционировала в полную силу, ее должна обслуживать специализированная ресурсоснабжающая организация. Но так как объект неисправный, на постоянное обслуживание его никто не взял.



Как выяснили активисты, канализационную линию на переулке Нижнем строила строительная компания «Демос». Застройщик-банкрот изначально сделал КНС некачественно. Город был вынужден взять ее на баланс, но на приведение ее в порядок требуется время и финансовые ресурсы. Чтобы насосная станция функционировала в полную силу, ее должны обслуживать специализированные ресурсоснабжающие организации. Ситуация осложняется тем, что объект неисправный, во-вторых, в микрорайоне Весенний есть многоквартирные дома, внесенные в реестр проблемных, и они не достроены. По этим причинам КНС до сих пор никто не взял на постоянное обслуживание.



В ответе мэрии на обращение активистов говорится, что «в настоящее время станция находится в работоспособном состоянии, выполнена замена насоса, также планируется монтаж дополнительного насоса, что обеспечит резервирование агрегатов». Однако замена насоса не решит всех проблем с канализацией в микрорайоне Весенний. КНС необходима комплексная реконструкция, установка вентиляции, замена электрики и системы отопления. Сейчас вопрос комплексной реконструкции объекта водоотведения может быть рассмотрен только после передачи его в пользование специализированной организации, которая вправе в рамках своей инвестиционной программы осуществить данные мероприятия. Сроки разработки проектно-сметной документации, стоимость и сроки проведения работ пока не определены.



«За последнее время в региональное отделение ОНФ поступили сигналы от жителей еще трех новых микрорайонов Томска, которые периодически заливает канализационными стоками из-за неисправной работы систем водоотведения, — сказал координатор проекта «За честные закупки» Константин Юденко. — Речь идет о микрорайонах Зазеркалье (улица Иркутский тракт, 204а-214), Прибрежный (переулок Хмельницкого, 5-12) и Школьный (улица Энергетиков, 13а-15а). Жители периодически сталкиваются с проблемой нечистот и неприятных запахов. Поэтому мы предложили органам власти обозначить «дорожную карту» и указать сроки, когда будут решены эти вопросы в данных микрорайонах».





Добавим, что на Степановке около месяца также текут канализационные стоки. Жители жалуются на неприятный запах и антисанитарию. Авария произошла на КНС, которая занимается обслуживанием домов микрорайона, однако сейчас этот объект бесхозный.