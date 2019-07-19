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19 июля,
2019
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Активисты ОНФ обнаружили 101 дефект на недавно отремонтированных дорогах Томска

Александра Якимчук
Александра Якимчук
26 минут назад

Активисты Общероссийского народного фонда (ОНФ) проверили 87 отремонтированных дорог, на которых выявили 101 дефект. В настоящее время ремонт дорог в Томске продолжается.

Активисты ОНФ обнаружили 101 дефект на недавно отремонтированных дорогах Томска

Под внимание ОНФ попали дороги Томска, Северска и Томского района, ремонт на которых проводился в 2017- 2018 годах. Основными проблемами являются продольные и поперечные трещины покрытия, разрушения мест отбора проб дорожных покрытий, просадки решеток ливневых канализаций, колодцев и люков. Одной из причин дефектов являются последствия коммунальных раскопок.


Больше всего дорожных недостатков обнаружено в Томске, иногда сразу несколько на одном участке. Например, сразу пять недочетов обнаружено на улице Р. Люксембург и по четыре на Учебной и Комсомольском проспекте. Сейчас ОНФ добивается того, чтобы те дефекты, которые попадают под гарантийные обязательства, были устранены подрядчиками за свой счет до начала августа.

Активисты ОНФ обнаружили 101 дефект на недавно отремонтированных дорогах Томска
Активисты ОНФ обнаружили 101 дефект на недавно отремонтированных дорогах Томска
Активисты ОНФ обнаружили 101 дефект на недавно отремонтированных дорогах Томска

Информацию о замеченных проблемах на том или ином участке дороги томичи оставляют и на «Карте убитых дорог». За последние три месяца жители города среди улиц, где нужен ремонт, чаще всего упоминали Иркутский тракт.


«Прошел еще один год наступил 2019, а ямы на месте, — пишет в одном из обращений Александр. — Осенью 2017 года проводили ремонт теплотрассы для магазина «Русский фейерверк». После ремонта было восстановлено асфальтовое покрытие, но наступил 2018, и весной вместе со снегом смыло и асфальт. Приезжала представитель Администрации района в прошлом году, но прошел год, а так и ничего не исправлено».


По информации мэрии, сейчас на Иркутском тракте ведутся ремонтные работы. До этого одна из главных магистралей города капитально ремонтировалась более 10 лет назад, а устранялись лишь ямы и локальные дефекты. Подрядчик — «Томская строительная компания» — уже выполнил 92% работ.


«Сегодня здесь уже полностью отфрезеровано прежнее покрытие, устроен выравнивающий слой асфальта, установлены бордюрные камни – претензий по качеству работ на данном этапе нет. Замечания устраняются в рабочем порядке, в течение нескольких смен объект будет сдан», — сообщил вице-мэр по благоустройству Вячеслав Черноус. 


Сейчас ремонт ведется еще на нескольких улицах — Мичурина, Смирнова, на завершающей стадии реконструкция дороги на Демьяна Бедного. По информации мэрии нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске реализован на 66%.

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