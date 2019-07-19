Активисты ОНФ обнаружили 101 дефект на недавно отремонтированных дорогах Томска

Активисты Общероссийского народного фонда (ОНФ) проверили 87 отремонтированных дорог, на которых выявили 101 дефект. В настоящее время ремонт дорог в Томске продолжается.

Больше всего дорожных недостатков обнаружено в Томске, иногда сразу несколько на одном участке. Например, сразу пять недочетов обнаружено на улице Р. Люксембург и по четыре на Учебной и Комсомольском проспекте. Сейчас ОНФ добивается того, чтобы те дефекты, которые попадают под гарантийные обязательства, были устранены подрядчиками за свой счет до начала августа.

Под внимание ОНФ попали дороги Томска, Северска и Томского района, ремонт на которых проводился в 2017- 2018 годах. Основными проблемами являются продольные и поперечные трещины покрытия, разрушения мест отбора проб дорожных покрытий, просадки решеток ливневых канализаций, колодцев и люков. Одной из причин дефектов являются последствия коммунальных раскопок.

Информацию о замеченных проблемах на том или ином участке дороги томичи оставляют и на «Карте убитых дорог». За последние три месяца жители города среди улиц, где нужен ремонт, чаще всего упоминали Иркутский тракт.







«Прошел еще один год наступил 2019, а ямы на месте, — пишет в одном из обращений Александр. — Осенью 2017 года проводили ремонт теплотрассы для магазина «Русский фейерверк». После ремонта было восстановлено асфальтовое покрытие, но наступил 2018, и весной вместе со снегом смыло и асфальт. Приезжала представитель Администрации района в прошлом году, но прошел год, а так и ничего не исправлено».







По информации мэрии, сейчас на Иркутском тракте ведутся ремонтные работы. До этого одна из главных магистралей города капитально ремонтировалась более 10 лет назад, а устранялись лишь ямы и локальные дефекты. Подрядчик — «Томская строительная компания» — уже выполнил 92% работ.





«Сегодня здесь уже полностью отфрезеровано прежнее покрытие, устроен выравнивающий слой асфальта, установлены бордюрные камни – претензий по качеству работ на данном этапе нет. Замечания устраняются в рабочем порядке, в течение нескольких смен объект будет сдан», — сообщил вице-мэр по благоустройству Вячеслав Черноус.







Сейчас ремонт ведется еще на нескольких улицах — Мичурина, Смирнова, на завершающей стадии реконструкция дороги на Демьяна Бедного. По информации мэрии нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске реализован на 66%.

