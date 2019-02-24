Активисту штаба Навального в Красноярске запретили работать на Универсиаде

Активиста штаба Навального в Красноярске отстранили от работы на Универсиаде без объяснения причин, передают Сибирь.Реалии. 18-тилетний Глеб Марьясов рассказал журналистам, что устроился в клининговую компанию на время зимних игр. Молодому человеку выдали аккредитацию, и он приступил к обслуживанию спортивных объектов.







Далее сообщается, что в один из обеденных перерывов молодому человеку позвонили с неизвестного номера и попросили подойти на контрольно-пропускной пункт. По словам Марьясова, его встретили двое неизвестных в штатском и один полицейский с собакой. Ни один из них не представился и не предъявил никаких документов, зато паспорт и аккредитацию запросили у активиста.

