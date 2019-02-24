Активисту штаба Навального в Красноярске запретили работать на Универсиаде

Активиста штаба Навального в Красноярске отстранили от работы на Универсиаде без объяснения причин, передают Сибирь.Реалии. 18-тилетний Глеб Марьясов рассказал журналистам, что устроился в клининговую компанию на время зимних игр. Молодому человеку выдали аккредитацию, и он приступил к обслуживанию спортивных объектов.
Далее сообщается, что в один из обеденных перерывов молодому человеку позвонили с неизвестного номера и попросили подойти на контрольно-пропускной пункт. По словам Марьясова, его встретили двое неизвестных в штатском и один полицейский с собакой. Ни один из них не представился и не предъявил никаких документов, зато паспорт и аккредитацию запросили у активиста.
«Он (один из мужчин в штатском — прим. ред.) взял мой паспорт, сфотографировал его и вернул. А вот аккредитацию забрал и сказал, чтобы на объекте я больше не появлялся. И предупредил, чтоб я никому о случившемся не рассказывал, иначе он ко мне придёт»", – заявил Марьясов корреспонденту Сибирь.Реалии. Позднее один из мужчин представился сотрудником службы безопасности, попросил охранника не пропускать Марьясова обратно на объект. Дирекция Универсиады не смогла прокомментировать произошедшее.
Сам активист штаба Навального связывает запрет работать на Универсиаде со своей политической активностью. Ранее, в ноябре 2018 года, на Глеба Марьясова завели административное дело за участие в митинге 9 сентября, однако вскоре его прекратили за отсутствием состава административного правонарушения.