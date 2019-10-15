Активистки, нашедшие массовые захоронения спецпереселенцев, получили президентский грант

Год назад Ирина Янченко и Гульнара Корягина из села Палочка обнаружили в окрестностях села массовые захоронения спецпереселенцев — безымянные братские могилы не имели никаких обозначений и служили пастбищами для скота. Местные активистки тогда решили вернуть имена лежащим здесь людям и создать в Палочке первый в стране мемориал раскулаченным крестьянам. Фонд президентских грантов поддержал их идею и выделил грант в размере одного миллиона 237 тысяч рублей.

Помимо мемориала, активистки планируют создать в селе информационно-просветительский Центр по сохранению исторической памяти о русских крестьянах-спецпереселенцах – основателях нашего района, пострадавших в процессе раскулачивания.





«В центре можно будет: упорядочить информационный материал и документацию, делать фотовыставки и экспозиции, проводить уроки мужества, конференции, форумы и семинары, знакомить местных жителей с историей родного села, — рассказала ТВ2 Ирина Янченко. — Наш район создан спецпереселенцами. Мы будем продолжать дальше восстанавливать имена, уточнять данные о людях, потому что не всегда указана верная информация. Будем уточнять, чтобы нас потом не обвинили в том, что мы говорим неправду».





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