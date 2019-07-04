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04 июля,
2019
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Новости

Активист из Томска попросил политического убежища в Великобритании

Роман Чертовских
Роман Чертовских
1 час назад

Томский активист Сергей Чайковский попросил политического убежища в Великобритании. Сергей утверждает, что страну ему пришлось покинуть из-за преследования со стороны ФСБ. 

Активист из Томска попросил политического убежища в Великобритании

В начале января сотрудники ФСБ России по Томской области попросили меня подписать показания против правозащитника Алексея Прянишникова, — рассказал ТВ2 Сергей Чайковский. — Думаю, это было связано с делом активиста «Левого блока» Максима Шульгина. Военный Следственный комитет тогда хотел возбудить дело в отношении сотрудников ФСБ, которые причинили Шульгину повреждения при задержании. Я сказал, что не буду давать ложные показания против Прянишникова, и тогда начались проблемы.

По словам Сергея Чайковского, после отказа он получил письмо с угрозами и требованием уехать из России. Также активист утверждает, что его избили в темном переулке и залили газом из перцового баллона. 


В апреле 2019 года  сотрудники МВД по Томской области начали проверку Сергея сразу по трем статьям: участие в нежелательной организации, оскорбление власти и пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.


Третьего июля Сергей Чайковский приехал в Англию как турист, но позже решил запросить политического убежища. Напомним, Чайковский известен тем, что добивался ликвидации фонда «Социальная справедливость», связанного с «Отрядами Путина». 

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