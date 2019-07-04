Активист из Томска попросил политического убежища в Великобритании

Томский активист Сергей Чайковский попросил политического убежища в Великобритании. Сергей утверждает, что страну ему пришлось покинуть из-за преследования со стороны ФСБ.
По словам Сергея Чайковского, после отказа он получил письмо с угрозами и требованием уехать из России. Также активист утверждает, что его избили в темном переулке и залили газом из перцового баллона.
В апреле 2019 года сотрудники МВД по Томской области начали проверку Сергея сразу по трем статьям: участие в нежелательной организации, оскорбление власти и пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.
Третьего июля Сергей Чайковский приехал в Англию как турист, но позже решил запросить политического убежища. Напомним, Чайковский известен тем, что добивался ликвидации фонда «Социальная справедливость», связанного с «Отрядами Путина».