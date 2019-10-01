Акрополь на Кузнечном взвозе. Новаторское предложение от архитектора Худякова

А так он будет выглядеть, если Томский областной суд построит новые здания по проекту архитектурного бюро «Стиль» под руководством Сергея Худякова.

На вопрос журналиста РИА «Томск» Сергею Худякову, зачем нужна колоннада вокруг здания, он ответил так: «Представьте, если бы колоннады не было, я бы «посадил» здание на угол – оно бы просто там торчало. Мы нашли старинные чертежи и решили восстановить задумки Лыгина в части подпорной стены. Контрфорсы будут продолжены колоннадой. Некоторые говорят, что это похоже на Парфенон, Акрополь. Я отвечаю: «Как хотите воспринимайте». Идея и заключалась в ассоциации с античным храмом».

Что касается старого здания облсуда на Макушина, 8, то оно является объектом культурного наследия федерального значения. Построено выдающимся русским архитектором Константином Лыгиным, который много работал в Сибири и построил порядка 20 зданий в Томске.





Согласно исторической справке облсуда, предыстория постройки одного из самых примечательных в Томске зданий начинается в 1891 году. В городскую управу поступает заявление от торгового дома «Евграф Кухтерин и сыновья» со следующей просьбой: «Имеем надобность построить на крепостном месте кладовые в два этажа с подвалом. Представляем при сем проект».





Затем Алексей Кухтерин планировал построить на Воскресенской горе здание под прачечную и баню, а позже предложил возвести на территории своей усадьбы дом и разместить в нем окружной суд. Составление проекта поручили художнику-архитектору К. К. Лыгину. В 1902 году Константин Константинович выполнил проект.



Торжественная закладка фундамента здания окружного суда состоялась в 1902 году. По плану строительство здания судебных заседаний должно было быть завершено к началу 1904 года, предварительная смета расходов на строительство составляла около 150 тысяч рублей. На стройку ушло всего полтора года.



В 1904 году газета «Сибирская жизнь» писала: «Здание суда производит очень хорошее впечатление: и внешний вид его, и внутреннее убранство, за самым небольшим исключением не оставляет желать ничего лучшего. Помещается теперь суд в прекрасной архитектуре — каменном доме, на крыше которого поставлена статуя богини Немезиды, а над самим подъездом зерцало с короной и надписью золотыми буквами «закон».