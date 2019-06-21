Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в Томске в ночь с 21 на 22 июня, сообщает пресс-служба мэрии. В 23.30 на площади Новособорной соберутся тысячи томичей, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
В 24.00 будет объявлена минута молчания. Затем собравшиеся зажгут свечи, которые участникам акции раздадут заранее.
Во время акции будет временно изменена схема движения транспорта. Так, на 45 минут — с 23.30 21 июня до 00.15 22 июня — будет прекращено движение транспорта
- по участку пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова,
- по пер.Спортивному от ул. Советской до пр. Ленина,
- по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер.Спортивный,
- на пересечении пр. Ленина с Московским трактом,
- с ул. Герцена и с ул. Карташова.
При этом будет продлена работа общественного транспорта. От остановки «пл. Новособорная» горожане смогут уехать до 1.00.
Читайте также:
Война от первого лица. Свидетельства людей, которые видели войну своими глазами