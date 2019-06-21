Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в Томске в ночь с 21 на 22 июня, сообщает пресс-служба мэрии. В 23.30 на площади Новособорной соберутся тысячи томичей, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне .

В 24.00 будет объявлена минута молчания. Затем собравшиеся зажгут свечи, которые участникам акции раздадут заранее.



Во время акции будет временно изменена схема движения транспорта. Так, на 45 минут — с 23.30 21 июня до 00.15 22 июня — будет прекращено движение транспорта



по участку пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова,



по пер.Спортивному от ул. Советской до пр. Ленина,



по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер.Спортивный,



на пересечении пр. Ленина с Московским трактом,



с ул. Герцена и с ул. Карташова.





При этом будет продлена работа общественного транспорта. От остановки «пл. Новособорная» горожане смогут уехать до 1.00.





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