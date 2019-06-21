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21 июня,
2019
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Акция «Свеча памяти» пройдет в Томске в ночь с 21 на 22 июня

ТВ2
ТВ2
9 минут назад

Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в Томске в ночь с 21 на 22 июня, сообщает пресс-служба мэрии. В 23.30 на площади Новособорной соберутся тысячи томичей, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне

Акция «Свеча памяти» пройдет в Томске в ночь с 21 на 22 июня

В 24.00 будет объявлена минута молчания. Затем собравшиеся зажгут свечи, которые участникам акции раздадут заранее. 

Во время акции будет временно изменена схема движения транспорта. Так, на 45 минут — с 23.30 21 июня до 00.15 22 июня — будет прекращено движение транспорта

  • по участку пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова,
  • по пер.Спортивному от ул. Советской до пр. Ленина,
  • по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер.Спортивный,
  • на пересечении пр. Ленина с Московским трактом,
  • с ул. Герцена и с ул. Карташова.


При этом будет продлена работа общественного транспорта. От остановки «пл. Новособорная» горожане смогут уехать до 1.00.


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