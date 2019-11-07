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07 ноября,
2019
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Акционист Александр Колпаков пытался смыть коммунистическое прошлое в Неве

Лидия Симакова
Лидия Симакова
2 часа назад

Арт-группа «Сну-Сну» из Томска провела акцию «Купание красного меня» около крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге 7 ноября. Акционист Александр Колпаков, покрытый красной краской, искупался в Неве. Смыть краску не получилось, помешала минусовая температура.

Акционист Александр Колпаков пытался смыть коммунистическое прошлое в Неве
Акционист Александр Колпаков пытался смыть коммунистическое прошлое в Неве

«В последнее время очень много людей думают, что революция и что за ней последовало, очень здорово, — рассказал ТВ2 Александр Колпаков. — И какие хорошие перспективы она несет. Но это не так. Я пытался каким-то образом смыть с себя красное наследие. Каждый человек должен попытаться смыть это с себя. Как у Антона Чехова, по капле выдавливать из себя раба, каждый раз выдавливать из себя красноту. Или хотя бы смывать. Что может быть лучше, чем смыть в минус четыре градуса у символа революции, крейсера Авроры, красную краску. Конечно, у меня не все получилось, но я хотя бы попытался».


Александр Колпаков добавил, что рядом с местом проведения акции стоял полицейский автомобиль, но они потом просто уехали.

Акционист Александр Колпаков пытался смыть коммунистическое прошлое в Неве
Акционист Александр Колпаков пытался смыть коммунистическое прошлое в Неве
Акционист Александр Колпаков пытался смыть коммунистическое прошлое в Неве
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