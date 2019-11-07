Акционист Александр Колпаков пытался смыть коммунистическое прошлое в Неве

«В последнее время очень много людей думают, что революция и что за ней последовало, очень здорово, — рассказал ТВ2 Александр Колпаков. — И какие хорошие перспективы она несет. Но это не так. Я пытался каким-то образом смыть с себя красное наследие. Каждый человек должен попытаться смыть это с себя. Как у Антона Чехова, по капле выдавливать из себя раба, каждый раз выдавливать из себя красноту. Или хотя бы смывать. Что может быть лучше, чем смыть в минус четыре градуса у символа революции, крейсера Авроры, красную краску. Конечно, у меня не все получилось, но я хотя бы попытался».





Александр Колпаков добавил, что рядом с местом проведения акции стоял полицейский автомобиль, но они потом просто уехали.

