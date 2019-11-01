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01 ноября,
2019
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Агрокомплекс «Трубачево» увеличит производительность за счет модернизации подстанции

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Россети ФСК ЕЭС расширят подстанцию 220 кВ «Зональная» – крупный питающий центр Томска. Благодаря этому тепличный комплекс «Трубачево» сможет получать до 22 МВт мощности. Сейчас агрокомплекс планирует увеличить производство овощей в 2,5 раза – до 7 тысяч тонн продукции в год.

Агрокомплекс «Трубачево» увеличит производительность за счет модернизации подстанции
Фото: администрация Томской области

Появятся новые устройства релейной защиты и автоматики, уточняют в Россетях. Также будут смонтированы современный элегазовый колонковый выключатель 110 кВ с выносными трансформаторами тока и четыре новых разъединителя.


Сейчас мощность подстанции «Зональная» составляет 400 МВА. Она обеспечивает электроснабжение пригородов Томска, включая поселок Трубачево, где расположен крупнейший в Томской области тепличный комплекс.


Площадь агропредприятия «Трубачево» — около 18 га, из них свыше 5 га — площадь закрытого грунта. Первый инвестпроект по развитию овощеводства закрытого грунта был реализован здесь в 2011-2013 годах. На предприятии  создано почти 200 рабочих мест, а суммарные инвестиции в проект достигли 1,2 миллиарда рублей. 


Летом 2019 года предприятие объявило о реализации второй очереди инвестиционного проекта. До 2022 года в трубачевском хозяйстве появится 3,5 гектара новых теплиц, что позволит увеличить объемы производства до 7 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции составят 700 миллионов рублей. На третьем этапе в течение 2019-2025 годов предприятие построит жилой поселок на 550 человек, учебный класс, биолабораторию и рекреационную зону за 650 миллионов рублей.


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