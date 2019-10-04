Афиша Томска: плов из тыквы, «вотЭТнОда!» и северная ходьба
Короткометражки Манхэттенского фестиваля в «Аэлите»
Где в Томске провести первые октябрьские выходные, и не только – читайте в афише ТВ2.
Томичи могут присоединиться к мировому зрительскому жюри и выбрать лучший короткометражный фильм Манхэттенского фестиваля в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78). Здесь покажут 10 фильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии.
«Всего 400 кинотеатров и киноклубов, арт-центров, университетов, библиотек и даже музеев по всему миру примут участие в международном показе программы Манхэттенского фестиваля. Посмотреть короткометражное кино Манхэттенского фестиваля можно будет 3, 4, 5 и 6 октября в 19.00 в «Аэлите». Возрастное ограничение 18+.
Городская ярмарка урожая
В субботу, 5 октября, в 10 часов на Центральном рынке (Карла Маркса, 48) пройдет городской «Праздник урожая».
Здесь можно будет приобрести овощи, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению плова из тыквы, фасоли и картофеля и продегустировать его. Всего организаторы обещают представить 50 разных блюд из овощей.
«На «Празднике урожая» также можно будет получить консультации от врачей-диетологов и эндокринологов Сибирского государственного медуниверситета в рамках проекта «Школа здорового питания», - говорится в анонсе.
«Теплый концерт» в Доме искусств
В Доме искусств на Шишкова, 10 в субботу пройдет музыкальный концерт. Параллельно здесь же развернутся лектории, мастер-классы, фуд-корт, выставки украшений от мастеров, для детей покажут диафильмы. Также здесь с гостями встретится актер Александр Буреев, пройдет мастер-класс от режиссера и продюсера Романа Дваладзе, мастер-класс по актерскому искусству и игре на глюкофоне (тональном лепестковом барабане).
«На гитарнике в гостиной второго этажа песни из классики русского рока будут чередоваться со стихами томских поэтов, гостей также ожидает танец в стиле трайбл-фьюжн и много других сюрпризов», – говорится в афише.
Начало в 15.00. Стоимость посещения: 250 рублей. Возрастное ограничение: 0+.
Легкоатлетический чемпионат
В субботу, 5 октября, на стадионе «Политехник» пройдут соревнования по легкой атлетике. Старт организован в рамках фестиваля бега «Сердце Сибири». Томичи смогут посоревноваться в разных дисциплинах: кросс на дистанциях 5 км для мужчин и 3 км для женщин, северная ходьба на 5 км.
«К участию в соревнованиях допускаются: на дистанции 3 и 5 км по кроссу и северной ходьбе – лица в возрасте 16 лет и старше, на дистанции 1 и 2 км по кроссу (первенство Томской области среди вузов, юношей и девушек - лица в возрасте 14 лет и старше). В детском забеге могут участвовать дети в возрасте от 0 до 12 лет», - сообщают организаторы.
Участники соревнований на всех дистанциях обязаны предоставить медицинскую справку с допуском к участию. Открытие стартового городка запланировано на 12:00. Старт забегов с 14:00.
Выходные с Музеем истории Томска
Здесь приготовили программу для взрослых и детей. Например, «РУССКАЯ ИЗБА» — первое занятие цикла «ТРАДИЦИИ И БЫТ СИБИРСКОГО ЧЕЛОВЕКА». На занятия приглашают детей в возрасте от 4 до 7 лет.
«Вместе со своим экскурсоводом-воспитателем дети разберут старинные сундуки, узнают, как это «спать на лавках», умоются из рукомойника и попробуют сами ставить чугунок в печь. И обязательно научатся делать что-нибудь своими руками и для этого поучаствуют в мастер-классе по декупажу на спиле дерева», - говорится в анонсе.
Стоимость: 200 рублей. Материалы для мастер-класса входят в стоимость занятия.
В музее также можно посетить обзорную экскурсию по экспозиции «4 ВЕКА ТОМСКОЙ ИСТОРИИ».
«Вы познакомитесь с историей основания Томской крепости в 1604 г., бытом и занятиями горожан XVII-XVIII веков, благодаря детально выполненным макетам получите представление об устройстве и расположении крепости. Вы окажетесь в интерьере уютной томской гостиной комнаты среднего городского слоя (врачей, преподавателей высших учебных заведений, купечества). Эта экспозиция даст вам знания об истории города и его жителей на рубеже XIX-XX веков, когда Томск был процветающим культурным, образовательным и торговым центром Сибири», - говорят организаторы.
Стоимость: 130 рублей.
В воскресенье, 6 октября, в 16:00 начнется тематическое занятие «Посидим у самовара».
«Вам предложат окунуться в атмосферу старины, узнать о традициях настоящего русского чаепития, отведать настоящего Копорского (Русского) чая из старинного самовара, узнать о целебных свойствах сибирских трав, особенностях и времени их заготовки, легендах и поверьях, связанных с травами, самим собрать из них особый чайный сбор, поиграть в старинные игры и угоститься сладостями, ягодами и вареньем», - описывают в музее.
В подарок каждый участник получит мешочек душистых трав, которые можно заваривать дома.
Стоимость: 200 рублей.
«вотЭТнОда!» в ТГУ 8 октября
Во вторник, 8 октября, в Центре культуры Томского госуниверситета (проспект Ленина, 36) пройдет этно-фестиваль «вотЭТнОда!».
«На фестивале ты сможешь разучить национальные танцы, сыграть в интересные настольные игры, выучить полезные фразы на иностранном языке, попробовать вкусную еду разных народов, испытать свои силы в квесте на знание традиций и особенностей народностей Томска. Изюминкой вечера станет концерт, в котором примут участие более 15 народных автономий города», – анонсируют организаторы.
Начало в 17.00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.
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