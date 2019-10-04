Афиша Томска: плов из тыквы, «вотЭТнОда!» и северная ходьба

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Короткометражки Манхэттенского фестиваля в «Аэлите»

Где в Томске провести первые октябрьские выходные, и не только – читайте в афише ТВ2.

Томичи могут присоединиться к мировому зрительскому жюри и выбрать лучший короткометражный фильм Манхэттенского фестиваля в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78). Здесь покажут 10 фильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии.



«Всего 400 кинотеатров и киноклубов, арт-центров, университетов, библиотек и даже музеев по всему миру примут участие в международном показе программы Манхэттенского фестиваля. Посмотреть короткометражное кино Манхэттенского фестиваля можно будет 3, 4, 5 и 6 октября в 19.00 в «Аэлите». Возрастное ограничение 18+.

Городская ярмарка урожая

В субботу, 5 октября, в 10 часов на Центральном рынке (Карла Маркса, 48) пройдет городской «Праздник урожая».



Здесь можно будет приобрести овощи, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению плова из тыквы, фасоли и картофеля и продегустировать его. Всего организаторы обещают представить 50 разных блюд из овощей.

«На «Празднике урожая» также можно будет получить консультации от врачей-диетологов и эндокринологов Сибирского государственного медуниверситета в рамках проекта «Школа здорового питания», - говорится в анонсе.

Фото: myslo.ru

«Теплый концерт» в Доме искусств

В Доме искусств на Шишкова, 10 в субботу пройдет музыкальный концерт. Параллельно здесь же развернутся лектории, мастер-классы, фуд-корт, выставки украшений от мастеров, для детей покажут диафильмы. Также здесь с гостями встретится актер Александр Буреев, пройдет мастер-класс от режиссера и продюсера Романа Дваладзе, мастер-класс по актерскому искусству и игре на глюкофоне (тональном лепестковом барабане).

«На гитарнике в гостиной второго этажа песни из классики русского рока будут чередоваться со стихами томских поэтов, гостей также ожидает танец в стиле трайбл-фьюжн и много других сюрпризов», – говорится в афише.

Начало в 15.00. Стоимость посещения: 250 рублей. Возрастное ограничение: 0+.

Легкоатлетический чемпионат

В субботу, 5 октября, на стадионе «Политехник» пройдут соревнования по легкой атлетике. Старт организован в рамках фестиваля бега «Сердце Сибири». Томичи смогут посоревноваться в разных дисциплинах: кросс на дистанциях 5 км для мужчин и 3 км для женщин, северная ходьба на 5 км.

«К участию в соревнованиях допускаются: на дистанции 3 и 5 км по кроссу и северной ходьбе – лица в возрасте 16 лет и старше, на дистанции 1 и 2 км по кроссу (первенство Томской области среди вузов, юношей и девушек - лица в возрасте 14 лет и старше). В детском забеге могут участвовать дети в возрасте от 0 до 12 лет», - сообщают организаторы.



Участники соревнований на всех дистанциях обязаны предоставить медицинскую справку с допуском к участию. Открытие стартового городка запланировано на 12:00. Старт забегов с 14:00.

Выходные с Музеем истории Томска

Здесь приготовили программу для взрослых и детей. Например, «РУССКАЯ ИЗБА» — первое занятие цикла «ТРАДИЦИИ И БЫТ СИБИРСКОГО ЧЕЛОВЕКА». На занятия приглашают детей в возрасте от 4 до 7 лет.

«Вместе со своим экскурсоводом-воспитателем дети разберут старинные сундуки, узнают, как это «спать на лавках», умоются из рукомойника и попробуют сами ставить чугунок в печь. И обязательно научатся делать что-нибудь своими руками и для этого поучаствуют в мастер-классе по декупажу на спиле дерева», - говорится в анонсе.

Стоимость: 200 рублей. Материалы для мастер-класса входят в стоимость занятия.

В музее также можно посетить обзорную экскурсию по экспозиции «4 ВЕКА ТОМСКОЙ ИСТОРИИ».

«Вы познакомитесь с историей основания Томской крепости в 1604 г., бытом и занятиями горожан XVII-XVIII веков, благодаря детально выполненным макетам получите представление об устройстве и расположении крепости. Вы окажетесь в интерьере уютной томской гостиной комнаты среднего городского слоя (врачей, преподавателей высших учебных заведений, купечества). Эта экспозиция даст вам знания об истории города и его жителей на рубеже XIX-XX веков, когда Томск был процветающим культурным, образовательным и торговым центром Сибири», - говорят организаторы.

Стоимость: 130 рублей.

В воскресенье, 6 октября, в 16:00 начнется тематическое занятие «Посидим у самовара».

«Вам предложат окунуться в атмосферу старины, узнать о традициях настоящего русского чаепития, отведать настоящего Копорского (Русского) чая из старинного самовара, узнать о целебных свойствах сибирских трав, особенностях и времени их заготовки, легендах и поверьях, связанных с травами, самим собрать из них особый чайный сбор, поиграть в старинные игры и угоститься сладостями, ягодами и вареньем», - описывают в музее.

В подарок каждый участник получит мешочек душистых трав, которые можно заваривать дома.

Стоимость: 200 рублей.

Фото: из сети Интернет

«вотЭТнОда!» в ТГУ 8 октября