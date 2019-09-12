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12 сентября,
2019
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Афиша Томска: мистическая экскурсия, фестиваль чистоты и «Лики Кулая»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Как провести в Томске пятницу и выходные нескучно и с пользой — в афише ТВ2.

Мистическая экскурсия в пятницу 13-е

В лаборатории исторических экспериментов пройдет необычная мистическая экскурсия о загадочном Томске. Как анонсируют организаторы, на ней гости узнают об истории старинных домов и улочек Томска, тайне городских подземелий, легенды об известных томичах.


Когда: 13 сентября

Где: Лаборатория исторических экспериментов, ул. Беленца, 11. Уточнить информацию можно по телефону: 8-923-431-1254

Афиша Томска: мистическая экскурсия, фестиваль чистоты и «Лики Кулая»

Фестиваль чистоты в Тимирязево

«Фестиваль чистоты – это праздничный субботник с концертом, мастер-классами, призами и горячей едой для всех участников, — рассказывает один из организаторов фестиваля, предприниматель Сергей Дорофеев. — Мне хотелось создать праздник, куда бы люди приходили с удовольствием и где бы дети принимали ответственность за чистоту своего родного района. Мы собрали команду активных жителей и сделали фестиваль чистоты. В первый год пришло 100 человек, потом 200, в этом ждем уже около 300. Масштаб мероприяти растет год от года, и это очень радует», — говорится в анонсе.


В этом году организаторы ожидают около 300 участников. Специальные автобусы развезут желающих поучаствовать по разным улицам для сбора мелкого мусора. Разборками лесных свалок займутся студенты-волонтеры с помощью спецтехники.


Здесь же дом культуры Аэлита устроит концерт, а участники проектов «Раскрась Томск» и «Ушайка Loft» проведут мастер-классы для желающих. Параллельно будут работать аттракционы для детей, конкурсы. Также для гостей организуют горячее питание, чай, сладости и молочные угощения от спонсоров.


Когда: 14 сентября в 13 часов

Где: сбор участников на стадионе по ул. Комсомольская, 1в в 13 часов.

Афиша Томска: мистическая экскурсия, фестиваль чистоты и «Лики Кулая»

Выставка фоторабот «Лики Кулая»

12 сентября в Российско-немецком доме открылась выставка фотографа Дмитрия Карпушева «Лики Кулая» в рамках крупного арт-проекта «Сомана КуКуН», который посвящен кулайской культуре раннего железного века. В подготовке проекта принимали участие люди разных профессий:  музыканты, ювелиры, фотографы, художники и многие другие. Его презентация состоялась в Нью-Йорке.


«Фотопроект имеет свое название «Лики Кулая». Он вырос из простого желания сфотографировать украшения, выполненные томскими мастерами по мотивам кулайской культуры.

Идея взять в качестве моделей вместо молодых красавиц пожилых женщин принадлежит Наталье Нелюбовой (голос Кулайской Культуры), воплощение - Дмитрия Карпушева (ведущий фотограф Томска), организация - Софьи Кугаевской (координатор проекта Сомана КуКуН», — говорится в анонсе.


Гости выставки смогут увидеть фотоработы Дмитрия Карпушева, ювелирные украшения в стиле кулайской культуры, исторический очерк о кулайской культуре от искусствоведа.

Афиша Томска: мистическая экскурсия, фестиваль чистоты и «Лики Кулая»

Экскурсии от Музея истории Томска

Музей приглашает на тематическую экскурсию «Таинственная сила Воскресенской горы».


«Вы узнаете о легендах и волшебной силе горы — места основания нашего города, и отведаете необычной воды из местного родника», — добавляют в музее.


Когда: суббота, 14 сентября, 14.00

Стоимость: 300 рублей

Где: у Музея истории Томска


В этот же день в 17.00 томичей приглашают на пешеходную экскурсию по Городскому саду «История одного сада». Встречаемся у памятника Св. Татьяне на площади Ново-Соборной. Стоимость: 300 руб./чел. Продолжительность: 1 час.


Воскресенье, 15 сентября


«В 17:00 приглашаем всех на пешеходную экскурсию «ПЛОЩАДЬ ТРЕХ ИМЕН» (12+) о центральной площади города – свидетельнице всех главных исторических событий. Встречаемся в 17.00 у памятника Св. Татьяне на пл. Ново-Соборной. Стоимость: 300 руб./чел. Продолжительность: 1 час», — анонсирует музей. 

Афиша Томска: мистическая экскурсия, фестиваль чистоты и «Лики Кулая»

Праздник поселка в Лоскутово

На площадке возле дома культуры отметят 439-летие села. Гостей приглашают на выставку «Урожай-2019», где можно будет приобрести овощи с местных подворий и соленья лоскутовских хозяек. Также пройдет выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества: изделий из бересты, вышивки. На сцене пройдет концерт «Голоса околицы».


«Любой житель сможет выступить на сцене с песней, танцем, стихотворением или другим номером в «Минуте лоскутовской славы». Особенность праздника Лоскутово в том, что здесь выступают только местные артисты и жители», — объясняют организаторы.


Когда: 14 сентября в 13.00

Где: Лоскутово, дом культуры (ул. Ленина, 29)

Афиша Томска: мистическая экскурсия, фестиваль чистоты и «Лики Кулая»

Концерт на Ново-Соборной

На главной сцене площади пройдет концертно-игровая программа «Старт планет», посвященная открытию сезона в доме детского творчества «Созвездие». Гостей ждут конкурсы, мастер-классы, выступления творческих коллективов дома творчества, веселые аниматоры и сладкие призы. Среди участников конкурса разыграют планшетный компьютер.


Когда: 15 сентября в 13.30

Где: Ново-Соборная, главная сцена 

Афиша Томска: мистическая экскурсия, фестиваль чистоты и «Лики Кулая»
Фото: yandex.ru

Фестиваль кукол на запястье в 2+Ку

Международный фестиваль кукол на запястье пройдет в Томске. Он приурочен к юбилею погибшего в феврале основателя театра Владимира Захарова, которому 30 сентября исполнилось бы 65 лет.


«Мы решили исполнить его давнюю мечту — организовать фестиваль кукол на запястье, и пригласили друзей, коллег, учеников Владимира Захарова, которые работают с куклой на запястье, к нам в Томск, в театр «2+Ку», — сообщается в официальной группе театра ВКонтакте. 


В фестивале поучаствуют коллективы из городов России, а такж Украины, Литвы, Польши, Португалии, Германии и Новой Зеландии. С подробным списком участников и афишей можно познакомиться на сайте фестиваля. Там же есть информация о приобретении билетов.


Когда: с 20 по 29 сентября

Где: Театр живых кукол 2+Ку, пер. Южный, 29

Афиша Томска: мистическая экскурсия, фестиваль чистоты и «Лики Кулая»
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