Афиша Томска: ЭкоЭтно, Сабантуй и день рождения Маккартни

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Куда пойти и что посмотреть в ближайшие летние дни, 15-18 июня, в Томске – в нашей афише.



Суббота, 15 июня

Татарский Сабантуй

Традиционно национальный праздник отметят на центральной площади деревни Эушта с 12. 00 до 16.00.

Ежегодно здесь на гуляниях собирается около тысячи человек. Для гостей готовят концертную программу мастеров искусств республики Татарстан и творческих коллективов «Центра татарской культуры». В программе также национальные спортивные игры и состязания. В 13.00 начнется борьба «Корэш», а 14.00 — конные скачки. В 15.00 организаторы наградят победителей в национальной борьбе. В течение всего дня будут работать выставки-продажи сувениров и изделий прикладного народного творчества, а также можно будет попробовать блюда татарской кухни.

«Конные скачки мы впервые организовали в прошлом году, в них участвовало около 20-ти лошадей, и это стало самым зрелищным моментом праздника. Поэтому в этом году планируем повторить, а также надеемся порадовать гостей национальной музыкой в живом исполнении», — поделился директор центра Татарской культуры Шамиль Хамитов.

В воскресенье в это же время состоится праздник в деревне Черная речка.



Фестивал ЭкоЭтно в парке «Околица»

В эту субботу, в 12.00, на территории парка будет работать уже пятый счету фестиваль. На территории разместятся семь национальных площадок от культурных объединений и диаспор Томска: славянской, русско-немецой, сулькупской, эвенкийской, белорусской, эстонской и казачьей.

«На выставочных площадках и в тематических шатрах гости смогут познакомиться с разными аспектами экологического стиля жизни. Особый акцент будет сделан на сферу обращения с отходами и презентацию возможностей по вторичному использованию сырья», – анонсируют организаторы.

Во время феста гости смогут поучаствовать в более чем 50 бесплатных мастер-классах. Также подготовлены квесты, игры, викторины. Параллельно будут работать лаборатории на тему охраны природы для семей; мастера проведут ознакомительные занятия по цигун и ушу. Участие в фестивале бесплатное.

Книжный фестиваль на Ново-Соборной

Фестиваль «Ночь с книгой» стартует на площади в субботу, 17.00. Гости смогут принять участие в книгообмене #ЧИТАЙМЕНЯЙТОМСК, Здесь же пройдет конкурс «Ожившие книги», мастер-классы и концертная программа. Для детей – «Сказочные чтения».

«Ежегодный фестиваль "Ночь с книгой" будет тематическим: театр на сцене, поэтические и музыкальные гостиные, самый массовый книгообмен, а центральным событием, которое раскроет тему праздника, станет конкурс «живых» инсталляций», – говорится в анонсе.

Фото: nedelya40.ru

Мастер-классы в Музее славянской мифологии

В субботу, с 12.00 до 13.00 в музее можно будет расписать чайник на мастер-классе «Гжельский чайник» , а в 14:00 — 15:00 мастера научат расписывать «Гжельского бычка» . Узнать о стоимости участия и записаться можно в музее по телефонам: 210-333, 527-95



Воскресенье, 16 июня

День двойняшек

17.00 на площади Ново-Соборной близнецы и тройняшки смогут принять участие в параде и творческих конкурсах. На празднике подведут итоги конкурса рисунков на тему «Двойное счастье это...», конкурса творческих номеров, а также конкурса на самую большую семью, в которой есть двойняшки. Свои заявки для участия можно подать еще сейчас, написав на почту clubmam_tomsk@mail.ru или позвонив по телефону 8 906 950 1239. Работы можно публиковать в Инстраграм с хэштегом #ДеньДвойняшек2019Томск.

Фото: Aligalex

Выставка видеоигр

Все современные видеоигры томских разработчиков будут представлены на выставке Future GAMES в «Точке кипения» (проспект Ленина, 26). Гости смогут сыграть в десятки игр. Выставка стартует в 11.00, вход будет свободным, но предварительно нужно зарегистрироваться. Начало в 11.00. Вход свободный, но требуется регистрация. Возрастное ограничение: 12+. Узнать подробности и познакомиться с участниками можно в группе мероприятия.

Вторник, 18 июня

День рождения сэра Пола Маккартни



В этом году известному во всем мире битлу исполняеся 77 лет, в этот в день в кафе-музее «Солянка» (ул.Учебная, 35г) пройдет праздничный концерт, где хиты Маккартни исполнит музыкант и писатель Юлий Буркин — автор трех книг о «Битлз» и переводов их песен.



Концерт стартует в 19.00.

Музыканты и администрация кафе обещают сюрпризы. Например, впервые прозвучит перевод знаменитого хита Маккартни «Миссис Вандебилт». В России эта песня больше известна, как «Хоп, хей-хоп».



Там же можно будет приобрести книгу с двумя романами – «Осколки неба, или Подлинная история Битлз» и «The Beatles. Иное небо» и получить автограф автора – Юлия Буркина.