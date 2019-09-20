Афиша: фестиваль кукол, экскурсии по Томску и плоггинг

Новости

Осень уже вступила в свои права, город оделся в желто-красное. Самое время гулять, любоваться, ловить последнее тепло перед зимой и приятно проводить время. Чем заняться в выходные – в афише ТВ2.

Фестиваль «кукол на запястье» имени Владимира Захарова

В театре живых кукол «2+ку» с 20 по 29 сентября пройдет международный фестиваль театр «кукол на запястье». В нем примут участие театры из российских городов, а также из Украины, Литвы, Польши, Португалии, Германии и Новой Зеландии.

Открытие фестиваля 20 сентября в 19.00. Стоимость билетов на спектакли от 200 до 400 рублей. Более подробную информацию и расписание можно узнать на сайте фестиваля.

Галерея в «Главном»

В ТГУ открывается киноклуб Галерея «В Главном», где будут смотреть и обсуждать фильмы, посвященные «значительным и противоречивым фигурам современного искусства». О Фриде Кало, Марке Шагале, Каземире Малевиче, Марине Абрамович и других.

«Вместе с патриархом томского авангарда – художником, педагогом, членом Союза Художников России – Петром Гавриленко, мы попытаемся понять, как сегодня изменились представления о нужности Искусства», — говорится в анонсе.

В сентябре вы сможете посмотреть с клубом два фильма. 20 сентября, 18.30 — фильм «СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ. ОБНАЖЁННАЯ, СПУСКАЮЩАЯСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ»(1993) . Он посвящен Марселю Дюшану. Вход на показ свободный, но необходимо зарегистироваться на сайте клуба.

Фото: vk.com/kinoklyb_tomsk

«Чистые игры» на Ботанике

В Сибирском ботаническом саду на Мокрушина 21 сентября пройдет экологический квест по очистке территории от мусора. Организаторы приурочили игры к Всемирному дню чистоты.

Командам нужно будет собрать как можно больше мусора и вторсырья в определенное количество времени. За каждый собранный мешок мусора команде начисляют баллы. Дополнительные баллы можно получить, если приносить отсортированный мусор и параллельно участвовать в специальных конкурсах: найти интересную вещь и продать ее скупщику, сделать чекины мест уборки, отгадать загадку. Участникам обещают веселое общение и призы от спонсоров. После победителей наградят, все участники устроят пикник.

Зарегистрироваться для участия в «Чистых играх» может любой желающий на месте события с 11 до 12 часов. Предварительно нужно пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Сама игра продлится полтора часа: с 12 до 13.30. Более подробную информацию можно получить у организаторов.

Неизвестное в знакомом с Музеем истории Томска

Музей приглашает томичей и гостей города проводить время познавательно и заново знакомиться с привычными томскими локациями.



«В эту субботу, 21 сентября в 17.00 состоится увлекательная прогулка по университетской роще «Сказ о том, как в Томске университет открыли» (12+). Продолжительность экскурсии: 1 час. Сбор в 17:00 у памятника Святой Татьяне на площади Ново-Соборной. Стоимость: 300 рублей», - анонсируют организаторы.



Узнать «Тайны и легенды первой улицы» Томска вы сможете прогулявшись по Бакунина с экскурсоводом. Старт в 12.00 от музея (Бакунина,3). Прогулка длится час и стоит 300 рублей.

Фото: tonkosti.ru

Изучи историю по конфетному фантику

В воскресенье, 14.00 на тематической экскурсии «Сладкая жизнь истории Томска» через конфетный фантик вам расскажут историю Томска и всей страны. Место: все там же, Музей истории Томска, стоимость 100 рублей.

Фото: Музей истории Томска

Почувствуй себя купцом на Почтамтской

В воскресенье, 17.00 стартует пешеходная экскурсия «Прогулка по Почтамтской».

«Познавательная прогулка по центральной части проспекта Ленина, знакомство с торговым миром Томска XIX-XX веков, историей и достопримечательностями двух главных площадей города. Продолжительность экскурсии: 1 час. Сбор у памятника Святой Татьяне на площади Ново-Соборной. Стоимость: 300 рублей», — говорится в анонсе.



Также музей можно посетить и в будни. Там работают постоянные экспозиции. Каждый день, кроме понедельника, с 10 утра в музее открыты основная экспозиция «4 века истории Томска»; временная выставка «Романтика томских коммуналок»; мини-выставка «Пальчики оближешь! История конфетного фантика»; выставка «Пожарное дело» и смотровая площадка; выставка «Бис! Браво!» о театральной жизни Томска. Чтобы посетить выставки, нужно предварительно записаться по телефонам: 65-72-55 и на сайте.

Фото: из сети

Latino на Моцарт с пеленок

22 сентября в 11:00 малыши и их родители могут познакомиться с музыкой Испании, Мексики, Бразилии в программе «Latino» или «В гостях у Марьячи». Концерт живой музыки пройдет в Томском областном художественном музее. Музыканты сыграют на трубе, контрабасе, гитаре, домре. Во время концерта дети могут свободно перемещаться по залу и играть на сенсорных площадках в развивающие игры. Во время концерта работает фотограф, который оставит каждому гостю запоминающиеся кадры.

«Дети становятся частью музыкального действия и подыгрывают исполнителям на треугольниках, бубенцах, маракасах и других звенящих и шумящих инструментах», — уточняют организаторы.



В конце каждого концерта малыши знакомятся с инструментами, на которых можно поиграть. Продолжительность концерта - 50-60 минут. Записаться на концерт можно по телефону: 222-231 или на сайте mozartspelenok.ru.



Стоимость посещения:

Билет взрослый+малыш — 800 рублей

Дополнительный билет — 400 рублей

Кросс нации-2019

В субботу, 21 сентября, с 10 до 14.30 на лыжной базе «Метелица» (Королева, 3) пройдет всероссийский «Кросс Нации».

А на площади Ново-Соборной с 11 до 15.30 в рамках «Фестиваля здоровья» от Центра медицинской профилактики томичи смогут измерить рост и вес, уровень жира, артериальное давление, силу, проверят свой уровень физической подготовки.

«Также проверят координацию движений в очках, имитирующих алкогольное опьянение, и измерят уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. На обеих площадках будет работать фотозона», — говорится в анонсе.

Плоггинг в Сибирском ботаническом саду: спортивно и экологично

Плоггинг — сбор мусора во время пробежки. Движение зародилось в Швеции, но живет и в Сибири. Мы уже рассказывали про новое томское экодвижение van_and gog, теперь они по субботам собираются в лесах и лесопарках на экологичные пробежки, вооружившись мешками и перчатками. Очередная будет в уже в эту субботу, в 11.00, в Ботаническом саду на Мокрушина. На пробежке участники будут собирать только пластик, стекло и алюминий. Длительность час. Другие подробности можно узнать у организаторов на страничке движения.

На Таловские чащи с Алексеем Багаевым

Журналист Алексей Багаев приглашает всех желающих в субботу, 21 сентября, пойти с экскурсией к памятнику природы — Таловским чашам.

«Желающие присоединиться к «гулеванской компании» могут прийти на вокзал Томск-1 к электричке, которая отбывает в 8 часов 40 минут. Едем на Таловские Чаши. Возвращаемся в 18 часов. Одежда: спортивная, обувь без каблуков, дождевик. И больше плюшек!», — анонсирует Алексей на своей странице в Facebook.

Бразильская дискотека

В субботу, 21 сентября, 20.00, в школе танцев «Импульс» пройдет бразильская дискотека. «В программе: флешмобы, праздничный торт, танцы хастл, zouk и WCS, хорошее настроение, общение, друзья и лучшая музыка! Дресс-код: одеваемся в цвета бразильского флага (желтый, зеленый, синий). В одежде достаточно иметь один из цветов», – говорится в анонсе.

Стоимость участия: 200 рублей.

Осеннее равноденствие в новом формате