Афиша: фестиваль кукол, экскурсии по Томску и плоггинг
Осень уже вступила в свои права, город оделся в желто-красное. Самое время гулять, любоваться, ловить последнее тепло перед зимой и приятно проводить время. Чем заняться в выходные – в афише ТВ2.
Фестиваль «кукол на запястье» имени Владимира Захарова
В театре живых кукол «2+ку» с 20 по 29 сентября пройдет международный фестиваль театр «кукол на запястье». В нем примут участие театры из российских городов, а также из Украины, Литвы, Польши, Португалии, Германии и Новой Зеландии.
Открытие фестиваля 20 сентября в 19.00. Стоимость билетов на спектакли от 200 до 400 рублей. Более подробную информацию и расписание можно узнать на сайте фестиваля.
Галерея в «Главном»
В ТГУ открывается киноклуб Галерея «В Главном», где будут смотреть и обсуждать фильмы, посвященные «значительным и противоречивым фигурам современного искусства». О Фриде Кало, Марке Шагале, Каземире Малевиче, Марине Абрамович и других.
«Вместе с патриархом томского авангарда – художником, педагогом, членом Союза Художников России – Петром Гавриленко, мы попытаемся понять, как сегодня изменились представления о нужности Искусства», — говорится в анонсе.
В сентябре вы сможете посмотреть с клубом два фильма. 20 сентября, 18.30 — фильм «СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ. ОБНАЖЁННАЯ, СПУСКАЮЩАЯСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ»(1993) . Он посвящен Марселю Дюшану. Вход на показ свободный, но необходимо зарегистироваться на сайте клуба.
«Чистые игры» на Ботанике
В Сибирском ботаническом саду на Мокрушина 21 сентября пройдет экологический квест по очистке территории от мусора. Организаторы приурочили игры к Всемирному дню чистоты.
Командам нужно будет собрать как можно больше мусора и вторсырья в определенное количество времени. За каждый собранный мешок мусора команде начисляют баллы. Дополнительные баллы можно получить, если приносить отсортированный мусор и параллельно участвовать в специальных конкурсах: найти интересную вещь и продать ее скупщику, сделать чекины мест уборки, отгадать загадку. Участникам обещают веселое общение и призы от спонсоров. После победителей наградят, все участники устроят пикник.
Зарегистрироваться для участия в «Чистых играх» может любой желающий на месте события с 11 до 12 часов. Предварительно нужно пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Сама игра продлится полтора часа: с 12 до 13.30. Более подробную информацию можно получить у организаторов.
Неизвестное в знакомом с Музеем истории Томска
Музей приглашает томичей и гостей города проводить время познавательно и заново знакомиться с привычными томскими локациями.
«В эту субботу, 21 сентября в 17.00 состоится увлекательная прогулка по университетской роще «Сказ о том, как в Томске университет открыли» (12+). Продолжительность экскурсии: 1 час. Сбор в 17:00 у памятника Святой Татьяне на площади Ново-Соборной. Стоимость: 300 рублей», - анонсируют организаторы.
Узнать «Тайны и легенды первой улицы» Томска вы сможете прогулявшись по Бакунина с экскурсоводом. Старт в 12.00 от музея (Бакунина,3). Прогулка длится час и стоит 300 рублей.
Изучи историю по конфетному фантику
В воскресенье, 14.00 на тематической экскурсии «Сладкая жизнь истории Томска» через конфетный фантик вам расскажут историю Томска и всей страны. Место: все там же, Музей истории Томска, стоимость 100 рублей.
Почувствуй себя купцом на Почтамтской
В воскресенье, 17.00 стартует пешеходная экскурсия «Прогулка по Почтамтской».
«Познавательная прогулка по центральной части проспекта Ленина, знакомство с торговым миром Томска XIX-XX веков, историей и достопримечательностями двух главных площадей города. Продолжительность экскурсии: 1 час. Сбор у памятника Святой Татьяне на площади Ново-Соборной. Стоимость: 300 рублей», — говорится в анонсе.
Также музей можно посетить и в будни. Там работают постоянные экспозиции. Каждый день, кроме понедельника, с 10 утра в музее открыты основная экспозиция «4 века истории Томска»; временная выставка «Романтика томских коммуналок»; мини-выставка «Пальчики оближешь! История конфетного фантика»; выставка «Пожарное дело» и смотровая площадка; выставка «Бис! Браво!» о театральной жизни Томска. Чтобы посетить выставки, нужно предварительно записаться по телефонам: 65-72-55 и на сайте.
Latino на Моцарт с пеленок
22 сентября в 11:00 малыши и их родители могут познакомиться с музыкой Испании, Мексики, Бразилии в программе «Latino» или «В гостях у Марьячи». Концерт живой музыки пройдет в Томском областном художественном музее. Музыканты сыграют на трубе, контрабасе, гитаре, домре. Во время концерта дети могут свободно перемещаться по залу и играть на сенсорных площадках в развивающие игры. Во время концерта работает фотограф, который оставит каждому гостю запоминающиеся кадры.
«Дети становятся частью музыкального действия и подыгрывают исполнителям на треугольниках, бубенцах, маракасах и других звенящих и шумящих инструментах», — уточняют организаторы.
В конце каждого концерта малыши знакомятся с инструментами, на которых можно поиграть. Продолжительность концерта - 50-60 минут. Записаться на концерт можно по телефону: 222-231 или на сайте mozartspelenok.ru.
Стоимость посещения:
Билет взрослый+малыш — 800 рублей
Дополнительный билет — 400 рублей
Кросс нации-2019
В субботу, 21 сентября, с 10 до 14.30 на лыжной базе «Метелица» (Королева, 3) пройдет всероссийский «Кросс Нации».
А на площади Ново-Соборной с 11 до 15.30 в рамках «Фестиваля здоровья» от Центра медицинской профилактики томичи смогут измерить рост и вес, уровень жира, артериальное давление, силу, проверят свой уровень физической подготовки.
«Также проверят координацию движений в очках, имитирующих алкогольное опьянение, и измерят уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. На обеих площадках будет работать фотозона», — говорится в анонсе.
Плоггинг в Сибирском ботаническом саду: спортивно и экологично
Плоггинг — сбор мусора во время пробежки. Движение зародилось в Швеции, но живет и в Сибири. Мы уже рассказывали про новое томское экодвижение van_and gog, теперь они по субботам собираются в лесах и лесопарках на экологичные пробежки, вооружившись мешками и перчатками. Очередная будет в уже в эту субботу, в 11.00, в Ботаническом саду на Мокрушина.
На пробежке участники будут собирать только пластик, стекло и алюминий. Длительность час. Другие подробности можно узнать у организаторов на страничке движения.
На Таловские чащи с Алексеем Багаевым
Журналист Алексей Багаев приглашает всех желающих в субботу, 21 сентября, пойти с экскурсией к памятнику природы — Таловским чашам.
«Желающие присоединиться к «гулеванской компании» могут прийти на вокзал Томск-1 к электричке, которая отбывает в 8 часов 40 минут. Едем на Таловские Чаши. Возвращаемся в 18 часов. Одежда: спортивная, обувь без каблуков, дождевик. И больше плюшек!», — анонсирует Алексей на своей странице в Facebook.
Бразильская дискотека
В субботу, 21 сентября, 20.00, в школе танцев «Импульс» пройдет бразильская дискотека. «В программе: флешмобы, праздничный торт, танцы хастл, zouk и WCS, хорошее настроение, общение, друзья и лучшая музыка! Дресс-код: одеваемся в цвета бразильского флага (желтый, зеленый, синий). В одежде достаточно иметь один из цветов», – говорится в анонсе.
Стоимость участия: 200 рублей.
Осеннее равноденствие в новом формате
В воскресенье, 22 сентября, в 15.00 Музей славянской мифологии приглашает отметить Осенины — праздник осеннего равноденствия в новом формате — квеста для взрослых и детей. Вообще в этом году День весеннего равноденствия — 23 сентября.
«Вы станете участником необычного квеста: пройдете путь создания хлеба от посева семян до выпечки каравая. Научитесь надевать лапти, поучаствуете в обряде «завивания бороды». Проведёте обмолот, смелете муку, испечёте хлеб в русской печи по рецепту Василисы Премудрой. И, наконец, отведаете ароматный испечённый своими руками каравай», — говорится в анонсе музея.
Пока хлеб будет печься, придет время отдохнуть и погрузиться в творчество на мастер-классе по росписи игрушки, а после все гости выпью ароматного иван-чая с угощениями.
Для участия гостям нужно записаться в музее по телефонам: 210-333, 527-950 . Стоимость: 250 рублей.
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