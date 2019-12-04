«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост цен аэропортовых тарифов и авиакеросина

Авиакомпания «Аэрофлот» обратила внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на серьезное увеличение стоимости обслуживания в региональных аэропортах, а также на резкий рост стоимости заправки самолетов. Это следует из письма генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву, пишет ТАСС.

«Повышение цен на аэропортовое и наземное обслуживание в ряде аэропортов РФ в июне 2019 года, по сравнению с июнем 2018 года, произошло в значительной степени выше уровня инфляции. Сохраняя тарифы на регулируемые сборы на предыдущем уровне или увеличивая их не выше уровня инфляции, аэропорты переносят основное увеличение на цены по нерегулируемым со стороны ФАС России услугам, которые при этом являются обязательными для обеспечения вылета воздушного судна и обслуживания пассажиров», - отмечается в письме Виталия Савельева.





Так, например, по данным «Аэрофлота», в аэропорту Ижевска рост регулируемых сборов составил 21 %, нерегулируемых - 38 %, в Кемерове - 5 % и 70 % соответственно, в Петропавловске-Камчатском - 5 % и 14 % соответственно.





Также рост стоимости обслуживания произошел в аэропортах Абакана (7 %), Геленджика (7 %), Екатеринбурга (8 %), Новосибирска (6 %), Нового Уренгоя (5 %), Петропавловска-Камчатского (7 %), Самары (15 %), Ставрополя (6 %), Томска (9 %), Тюмени (7 %), Улан-Удэ (9 %), Уфы (12 %).





Такое повышение стоимости обслуживания ведет к стагнации авиаперевозок и авиационной отрасли в целом, уверены в авиакомпании.





«Проводимая со стороны аэропортов политика по наращиванию собственной прибыли в отсутствие конкурентной среды оказывает влияние на реализацию программы по доступности перевозок для населения, ведет к наращиванию убытка авиакомпаний от авиаперевозок, так как авиакомпании, по сравнению с аэропортами, осуществляют свою деятельность в конкурентной среде, которая, кроме того, имеет ограничение по платежеспособности», — считает Савельев.





Также топливо-заправочные компании значительно увеличили стоимость заправки самолетов топливом в региональных аэропортах, указывает Савельев. Больше всего в июне 2019 года выросла стоимость заправки самолетов в городах Дальнего Востока, «что еще можно объяснить удаленностью региона».





Более того, Савельев указывает на то, что стоимость керосина в разных городах Дальнего Востока «вызывает серьезную озабоченность». Так, стоимость 1 тонны керосина в аэропортах Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского на 10 тыс. рублей, или более 20 %, выше, чем в Хабаровске и Владивостоке. В Магадане стоимость тонны топлива выше на 20 тыс. рублей. Максимальная стоимость топлива была зафиксирована «Аэрофлотом» на уровне около 68 тыс. за тонну (в Магадане и Якутске).





«При этом по указанным направлениям в ДФО перевозка пассажиров осуществляется по единым социальным тарифам, зафиксированным на уровне 2017 года (в ноябре стоимость билетов была проиндексирована на 4,3 %», — отмечает Савельев.





В «Аэрофлоте» считают, что для повышения доступности перевозок для пассажиров в указанных пунктах РФ стоимостные параметры по топливу со стороны ТЗК также должны быть направлены на реализацию указанной задачи. Для решения поставленной президентом РФ задачи по повышению доступности авиаперевозок со стороны регулятора, по мнению авиакомпаний, должно быть усилено внимание к росту цен на аэропортовое и наземное обслуживание, на авиационный керосин, а также к уровню цен в различных аэропортах РФ.