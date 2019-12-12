Добрые новости
12 декабря,
2019
Новости

«Аэлита» присоединилась к всероссийскому Дню короткометражек

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Зрелищный центр «Аэлита» присоединился к всероссийской акции и бесплатно покажет короткометражные фильмы, снятые в России, Армении, США, Беларуси, Абхазии.


В этом году зрителям представят две программы: «Фестивальные хиты» и «Международная программа».


«В подборку «Фестивальные хиты» вошли обладатели главных призов фестиваля «Короче» — фильм «Подводник», «Кинотавра» — «Топливо», а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля «Будем жить», Московского еврейского кинофестиваля», — анонсирует мэрия.


Во второй программе запланирован просмотр фильмов-лауреатов международных фестивалей.


Сеансы пройдут в субботу, 21 декабря в 17.00 и 19.00 в зрелищном центре ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78). Возрастное ограничение 16+. Вход свободный.


Для справки: международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, в самый короткий день в году, начиная с 2011 года, по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.