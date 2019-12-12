«Аэлита» присоединилась к всероссийскому Дню короткометражек

Зрелищный центр «Аэлита» присоединился к всероссийской акции и бесплатно покажет короткометражные фильмы, снятые в России, Армении, США, Беларуси, Абхазии.





В этом году зрителям представят две программы: «Фестивальные хиты» и «Международная программа».





«В подборку «Фестивальные хиты» вошли обладатели главных призов фестиваля «Короче» — фильм «Подводник», «Кинотавра» — «Топливо», а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля «Будем жить», Московского еврейского кинофестиваля», — анонсирует мэрия.





Во второй программе запланирован просмотр фильмов-лауреатов международных фестивалей.





Сеансы пройдут в субботу, 21 декабря в 17.00 и 19.00 в зрелищном центре ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78). Возрастное ограничение 16+. Вход свободный.





Для справки: международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, в самый короткий день в году, начиная с 2011 года, по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции.