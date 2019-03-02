Адвокат Митрофанова: мы выступаем за открытый процесс

Я нахожусь в некотором недоумении, — говорит Сергей Коптяков. — В «Московском комсомольце» написали , что процесс был засекречен по инициативе стороны обвинения, но на самом деле это не так. Ходатайство о том, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме, было заявлено адвокатом Андрея Кривошеина Еленой Сурдой. Сторона защиты Митрофанова, то есть он и я, категорически возражали против закрытия данного заседания. Тем не менее доводы Кривошеина о том, что якобы на заседании могут быть раскрыты его коммерческие тайны, сведения о заработке и прочее, суд счел убедительными и процесс закрыл. Я бы хотел напомнить всем, что наша позиция не изменилась . Мы с самого начала были за открытый процесс по данному делу в отношении всех свидетелей, которые допрашивались. Никаких сведений, которые бы составляли коммерческую тайну, тем более государственную, в этом деле не было и нет. Я считаю, что таким способом Кривошеин пытается скрыть от общественности несоответствие его показаний реальным фактам.

Ранее владелец сети магазинов автозапчастей «РемАвто» Андрей Кривошеин обвинил генерала Митрофанова в том, что он «сделал из УМВД машину по отбору денег у предпринимателей». По словам бизнесмена, лично он в качестве платы за покровительство делал большие скидки на дорогостоящие автомобили родственникам начальника полиции. Кроме того, Кривошеин считает, что суд необоснованно взыскал с него более 20 млн рублей в пользу сына экс-начальника томской полиции Тимофея Митрофанова.

Напомним, 10 декабря 2018 года в Ленинском районном суде началось рассмотрение сразу трех уголовных дел в отношении бывшего руководителя УМВД по Томской области Игоря Митрофанова. Экс-начальника полиции обвиняют по трем статьям УК РФ: ст. 285 ч. 1 — злоупотребление должностными полномочиями, ст. 159.2 ч. 1— мошенничество при получении выплат и ст. 290 ч. 6 — получение взятки.

По версии следствия, с 2011 по 2015 годы Игорь Митрофанов получил от предпринимателя Андрея Кривошеина взятки на общую сумму 2 миллиона 105 тысяч рублей. Они заключались в скидках от 10 до 15% при покупке начальником томского УМВД и его родственниками четырех автомобилей: «BMW X6» 2011 года, который стоил 3 млн 282 тысячи рублей , «BMW X551 х Drive» 2012 года стоимостью 3 млн 378 тысяч рублей, «Porsche Cayenne GTS Tiptronic» 2013 года стоимостью 5 млн 266 тысяч рублей и «Lexus LX 570» 2013 года стоимостью 4 млн 51 тысячу рублей. Превышение должностных полномочий, ст. 285 ч. 1 УК РФ, по мнению гособвинения, заключается в том, что генерал получил от экс-главы регионального УБЭП Константина Савченко информацию о том, что владелец компании «РемАвто» Андрей Кривошеин занимается незаконной банковской деятельностью, но не организовал проверку. Еще одно дело — «мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения», ст. 159.2 ч. 1, связано с получением 190 тысяч рублей за счет начисления повышенной пенсии. По версии прокуратуры, экс-начальник УМВД приобрел 1/3 часть квартиры за 21 тысячу рублей в поселке Дальнее Колпашевского района. Там он прописался, но фактически никогда не жил, а находился в родном городе Омск с семьей. Таким образом, северный коэффициент генерал-майору не полагался, а он его получал.