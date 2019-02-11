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11 февраля,
2019
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Администрация Томской области потратила 161 млн рублей на ремонт памятников

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

За 2018 год Томская область направила 161 млн рублей на охрану и сохранение объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.


По словам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, ремонтные работы провели на 67 памятниках региона. Ремонт сделали в главном корпусе ТГУ, в здании Госархива и в Воскресенской церкви. Также началось восстановление жилого дома на проспекте Ленина, 56, а для зданий Арбитражного суда, театра «Скоморох» и Дома офицеров подготовили проектные документы.


В Томской области находятся 776 памятников истории и культуры. 339 из них – памятники федерального назначения и 437 – регионального. 

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